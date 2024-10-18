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交通部今（18）日10/5到10/11間的交通事故24小時死亡資料，上週整體死亡人數34人，行人死亡5人，縣市部分整體死亡人數最多縣市為桃園市6人、新北市3人、台中市3人。行人死亡則是台中市、苗栗縣、屏東縣、台東縣、新竹市、桃園市各1人。交通部表示，已與桃園市溝通，希望可以加把勁改善道安。根據交通部統計，今（2024）年1/1到10/11累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1299人，相較去年同期減少75人，減幅為5.5%。行人151人，較去年同期減少19人，減幅11%。整體死亡人數前4名依序為桃園市135人、台南市126人、新北市115人、屏東縣106人。行人死亡最多前5名為桃園市18人、台中市17人，新北市、台南市、高雄市皆為13人。交通部表示，上週交通事故24小時死亡人數34人，行人死亡5人，為7月每週公布事故死亡統計以來，創下每週死亡新高。若縣市來看整體死亡人數，以桃園市最多6人，其次是新北市及台中市各3人；行人死亡則是台中市、苗栗縣、屏東縣、台東縣、新竹市、桃園市各1人。日前已發函提醒桃園市改善，並再度聯繫桃園市溝通，希望能再加把勁改善道安。