《第59屆金鐘獎》節目類頒獎典禮今（18）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，由產後不到2個月的吳姍儒（Sandy）擔任主持人，星光大道5點開始，黃豪平、木木（林葦妮）負責主持。以《換個爸媽過幾天》入圍「兒童少年節目主持人獎」的大霈（李霈瑜）、馬大元一起登上紅毯，大霈簡潔有力的裝扮，獲封「紅毯模範生」。
大霈、馬大元跟《換個爸媽過幾天》製作團隊登上紅毯，還帶著吉祥物「巨大橡皮擦」一起走，知名造型師Kevin跟藍心湄就在《藍教頭說紅毯》直播中讚嘆：「紅毯模範生，大霈每次挑選衣服都非常簡單，這次是台灣品牌設計的，整個白色兩截式。」
特別的是，Kevin跟藍心湄發現今年很多藝人身上多了不少別針設計，鑽沙鞋也一直出現，開玩笑喊：「今年有贊助是不是？有，打7折周年慶。」Kevin不斷稱讚大霈，表示：「她真的是紅毯模範生，用簡單的方式去襯托！大霈給了年輕的女生、主持人，想要大器的表現！」藍心湄也附和：「這樣秀美腿美多了！」
來自海外的網友看到直播也讚賞：「大霈的金鐘衣服一直是清爽簡潔型」、「大霈造型ㄧ直很好看」、「簡潔有型」，好評不斷。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
官方網路頻道：
金鐘59官網、金鐘官方YouTube
（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
海外直播收看：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
廣播調頻收聽：好事989電台
數位直播收看：三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
▲金鐘獎節目類得獎名單不斷更新／主持人死亡之組 吳宗憲廝殺小S
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特別的是，Kevin跟藍心湄發現今年很多藝人身上多了不少別針設計，鑽沙鞋也一直出現，開玩笑喊：「今年有贊助是不是？有，打7折周年慶。」Kevin不斷稱讚大霈，表示：「她真的是紅毯模範生，用簡單的方式去襯托！大霈給了年輕的女生、主持人，想要大器的表現！」藍心湄也附和：「這樣秀美腿美多了！」
來自海外的網友看到直播也讚賞：「大霈的金鐘衣服一直是清爽簡潔型」、「大霈造型ㄧ直很好看」、「簡潔有型」，好評不斷。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
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