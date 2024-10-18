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▲瑞穗天合國際觀光酒店推出雙人持兩份振興券價值6,000元預訂「花蓮振興券享0元住房」優惠，即可雙倍折抵，城堡精緻客房平日原價10,000元+10%，等同0元入住。（圖／瑞穗天合提供）

▲瑞穗天合國際觀光酒店全館客房皆可享受瑞穗在地溫泉黃金湯。（圖／瑞穗天合提供）

▲花蓮潔西艾美酒店「探索廚房」全日餐廳推出滿千送百活動，只需憑1,000元面額的振興券前來用餐，每人即加贈500元探索廚房餐飲抵用券。（圖／花蓮潔西艾美酒店提供）

有「台版迪士尼」風好的瑞穗天合國際觀光酒店，看好旅遊補助及花蓮振興券商機，即日起推出「花蓮振興券享0元住房」優惠，於2025年2月28日前持花蓮振興券訂房可「雙倍折抵房費」，11月底前符合觀光署補助每房每晚可再折1,000元，換算下來雙人持兩份振興券6,000元不到即享有「平日0元入住」，還享早餐、晚餐，而且此專案優惠2025年春節期間也適用（需另外加價）。花蓮縣政府日前發放每人3,000元振興券，期望刺激在地觀光消費。瑞穗天合國際觀光酒店搶攻商機、祭出振興券放大術，即日起至2025年2月28日，也可額外加價於旺日、假日、大假日或加人使用，11月底前入住還可搭配觀光署的花蓮旅遊補助每房有機會再折1,000元。如持其他面額振興券入住，面額200元可折400元、面額500元可折1,000元，以此類推，此優惠專案每房每晚最高可憑振興券折抵1萬2,000元。此專案優惠適用於酒店全房型，也可預訂2025年春節期間入住，並依照當時房價以振興券雙倍抵用，住房優惠包含早餐、晚餐，享無限暢玩各式休閒設施，如旋轉木馬、兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車等，而不可錯過的水上設施更包括了佔地2,300坪的金色水樂園，提供了室內旋轉滑水道、按摩水療區、飄飄河、精油泡湯池等。瑞穗天合國際觀光酒店位於花東縱谷，以享溫泉、遊莊園為飯店主軸，全館客房、戶外提供瑞穗特有的黃金湯，擁有溫泉標章認證，並兩度榮獲交通部觀光署評鑑為卓越五星，酒店占地兩萬坪結合溫泉、多元戲水遊樂設施，更因南歐城堡外型而擁有「台版迪士尼」的美譽，搭乘台鐵抵達瑞穗火車站還提供免費接駁車。另外，花蓮潔西艾美酒店也針對振興券而推出開幕以來最大優惠折扣！自10月26日起至明年2月28日，除了規劃花蓮人專屬的一泊二食住房專案，經典客房平日最低8,999元起，享翌日早餐兩客外，同時再享探索廚房自助餐廳或至寶軒中式套餐晚餐兩客。酒店旗下四間餐廳也推餐飲優惠，「探索廚房」全日餐廳推出滿千送百活動，只需憑1,000元面額的振興券前來用餐，每人即加贈500元探索廚房餐飲抵用券；「SKY BAR」則推出，兩人以上同行，並持500元面額振興券，即享調酒買2送1等活動。此外，「一路向東演唱會 住房專案」持續熱銷中，並配合振興花蓮專案，入住三天兩夜最高再享補助2,500元。