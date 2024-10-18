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▲「東哥」黃忠義談恩師李來發，直言對方是自己的再造父母。（圖／NOWnews資料照）

▲林樺慶（右）談及自己高中恩師李來發（中）病逝，心情複雜，希望能帶高苑打出好成績給教練看。（圖／翻攝自林樺慶臉書）

1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌總教練、前高苑工商教頭李來發今（18）日驚傳因肝癌離世，享壽68歲，引發棒球界震驚與不捨。他有著傳奇的故事和經歷，對於台灣棒壇有著深遠影響，文字難以撰述其輝煌生涯。《NOWnews》特別採訪兩位和李來發教練有著深刻緣分的棒球人：中華職棒傳奇球星黃忠義和現任高苑工商教練林樺慶，兩人談及李來發時不約而同地說對方「如師如父」，嚴厲又溫暖。《NOWnews》下午打給黃忠義時，他正在騎車。於是晚間再接受記者訪問，語氣有些哽咽。李來發是我再造父母，在知道這消息後非常難過。我之前在榮工棒球隊時，那時球隊有成棒和高中，我隨王光輝他們加入這支球隊念書和打球。以前人家談起這個層級的棒球隊只有美和、華興，後來榮工出現，才有養出陳金鋒這些球員。李來發總教練對於榮工以及隊內的球員啟發和塑成影響很大。李總將日式風格原封不動的帶進去球隊，他是次級棒球統籌（農場總監），他會將球員擺在合適的位置，因材施教。我們哪個年代，輩分觀念還很重，高三學長在，學弟根本進不了A隊。但李來發進來之後，用實力說話，你能力夠就可以上去打球，我也因此發跡。可以說沒有李來發，就沒有現在的我。他是把日本的技術和野球文化奉獻給台灣最多的教練，訓練的量、用球數、器材等等，用各種方式幫助球員進行訓練，也改變了我對棒球的視野。他就像是我的父親一樣，很疼我、很重視我，吃飯都會帶我和郭李建夫去。之前我在榮工成棒打球，一開始一個月只有2萬，本來有要去兄弟象，但李總說：「希望你一直留在我身邊。」所以我就留下來了。李來發改變台灣棒球生態，旅外回來之後，貢獻一生所學，把日本棒球的知識和文化帶回來台灣。李來發訓練很嚴格，光是熱身就要40分鐘，帶兵很嚴謹，注重態度和細節，這就是李總的風格。之前就有聽到他說自己的身體非常不好，今天聽到這消息非常難過、非常悲痛。《NOWnews》晚上通過電話訪問目前執掌高苑工商、過去也是林來發學生的林樺慶，他感覺起來相當疲憊，語氣有些不知所措，他說他有很多情緒，但一時之間卻不知道該說些什麼，或許人在最悲痛的時刻就是如此。我今天中午才這件事知道，後來知道李總兩天前（16日）就走了，走得比較突然，他家人比較低調，連董事長（余政憲）也是後來才知道。他上禮拜有跟我說出院了，要回台北休養了。結果今天中午，我聽李董的朋友、也是我過去的老師說他走了，聽到嚇一跳。我覺得很難過，完全不知道說什麼。最近一次看到李總是在之前颱風來的時候，有和董事長去醫院看望他，他那時候狀況就不是很好。我當然是希望他趕快好起來，因為我還有很多事情要請教他。真的看到他時，我也不知道要跟他說什麼，就是不想讓李總放不下，不想讓李總為球隊煩惱，有跟李總說：「你好好休息，球隊我來處理。」當時他和我說：「有什麼問題要盡量問我，不問就沒有機會了喔。」現在想起來，那句話就有點觸動到我。最後我們和董事長也有一起合照，那也是最後一張照片了」。（記者問：當初從成棒退下來是李總邀你來高苑的嗎？）是，李總找我過來的，當時缺投手教練，我也到一個年紀，想說來幫忙學弟。他（李來發）在棒壇算是很知名的總教練，我對他很尊敬，他提拔我成為一名球員，感觸很多。其實我們球隊最近還在比黑豹旗，昨天剛比完比賽，下禮拜又要去北部打，心情上蠻沉重的，但相信李總在天上會保佑我們。感觸很深吧，近年有兩位教練都離我而去，一位是我的啟蒙教練鄭教練（鄭英俊教練），一個是高中階段對我很很重要的教練（李來發），真的感觸很深。李總球場上很嚴格，對大家要求很高，他是很日系的教練，在場上很要求精神和專注，場下則要求球員要有禮貌、守規矩。私底下則是很像爸爸的角色，會和我們開玩笑、講一些有趣的話題；還會要我們一直吃東西，很照顧選手。我所擁有的一切，高苑所擁有的一切，棒壇所擁有的一切，都要感謝李教練。（高苑學生都知道嗎？）學生都知道了，大家都難以置信，心情很沉重，我跟他們說的時候，現場瞬間變得很安靜。我們就是把成績打好，把成績送給李教練，相信他可以看的到。