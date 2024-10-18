2024MLB季後賽分區冠軍戰，19日國家聯盟有一場賽事，國聯冠軍戰由日籍球星大谷翔平領軍的洛杉磯道奇隊和紐約大都會進行系列賽G5，道奇隊系列賽目前為3：1領先，雙方分別推出Jack Flaherty和David Peterson先發；另一邊的美聯冠軍戰G4，系列賽2：1領先的紐約洋基要作客對戰克里夫蘭守護者，先發投手為Luis Gil對上Gavin Williams。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
道奇和大都會對決 力拚國聯冠軍戰G3勝利
國聯冠軍戰G4，大谷翔平連兩戰開轟，Mookie Betts單場4安、4打點，改打第四棒的Tommy Edman也發揮出色，打線整體優異的發揮，幫助道奇隊在客場拿下2勝，系列賽以3：1聽牌。G5客隊派出王牌右投Jack Flaherty來關門，他上一場繳出7局只被敲2安無失分的表現，可說是球隊最值得信賴的先發投手。而大都會方面則由左投David Peterson出戰，上一場對道奇2又1/3局失3分。
美聯冠軍戰G4，紐約洋基隊主砲Aaron Judge完全復活，G3敲出追平兩分砲，洋基隊一度有機會取得3：0聽牌，可惜9局下失守、延長賽輸球。明天球隊推出右投Luis Gil掛帥主投，他上一次出賽是在9月份，過去對上過守護者1場，投3局丟3分。守護者由右投Gavin Williams應戰，過去他對上洋基1場，4又1/3局丟掉3分。
MLB季後賽賽程：
10/18
紐約洋基 VS 克里夫蘭守護者（5：08）
洛杉磯道奇 VS 紐約大都會（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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國聯冠軍戰G4，大谷翔平連兩戰開轟，Mookie Betts單場4安、4打點，改打第四棒的Tommy Edman也發揮出色，打線整體優異的發揮，幫助道奇隊在客場拿下2勝，系列賽以3：1聽牌。G5客隊派出王牌右投Jack Flaherty來關門，他上一場繳出7局只被敲2安無失分的表現，可說是球隊最值得信賴的先發投手。而大都會方面則由左投David Peterson出戰，上一場對道奇2又1/3局失3分。
美聯冠軍戰G4，紐約洋基隊主砲Aaron Judge完全復活，G3敲出追平兩分砲，洋基隊一度有機會取得3：0聽牌，可惜9局下失守、延長賽輸球。明天球隊推出右投Luis Gil掛帥主投，他上一次出賽是在9月份，過去對上過守護者1場，投3局丟3分。守護者由右投Gavin Williams應戰，過去他對上洋基1場，4又1/3局丟掉3分。
MLB季後賽賽程：
10/18
紐約洋基 VS 克里夫蘭守護者（5：08）
洛杉磯道奇 VS 紐約大都會（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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