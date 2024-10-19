我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中央黨部傳出攝影器材被偷竊，且嫌犯是黨內資訊人員，對此，政治評論員吳靜怡今（19）日直呼，價值連城的不是辦公室內的設備，而是藝術品，「主席柯文哲曾收過一些企業家饋贈的藝術品，相信那些藝術品的價值一定會超過那些鏡頭很多」。「柯文哲、李文宗用了50年，換來友誼歷久土城濃！」吳靜怡在臉書指出，柯文哲刻意宣稱木可公關整本帳簿，除了李文宗看過之外沒有別人，第一時間就露出馬腳，一副想脫罪的異狀。吳靜怡表示，檢調廉掌握了不只木可公關帳本，更有隨身碟裡紀錄私帳的關鍵文件，柯文哲的私人「政商現金」帳本若跟木可公關金流一勾稽上，柯文哲、李文宗就是50年的友情換來友誼歷久的「背信罪」，畢竟那些錢應該屬於民眾黨、競選帳戶、基金會。吳靜怡提到，柯文哲透過許多組織，用各種議題邀集大小企業家參與餐敘，一邊用柯文哲進行產業交流的名目、一邊實質進行募款，一邊坐著總幹事黃珊珊、一邊坐著基金會董事長李文宗，而募款的錢只往其中一邊去，沒有出現在政治獻金專戶裡。吳靜怡接續說，柯文哲靠賣小物的捐款收入有1.5億，而競選總部用巧立名目方式按照合約的10%匯款給木可公關公司，有趣的就是那1.5億是網路小額賣競選小物來的嗎？或者，又是一種化整為零的手法，左手把不正當的現金給右手，右手再把手續費給左手，「最後，最乾淨的那筆，就是最終端450萬給柯文哲」。吳靜怡質疑，李文宗是柯文哲從2020年開始在京華城案設下的斷點，也是2022開始到2024年環扣著基金會、智庫、木可公關的斷點，「李文宗早就見過沈慶京，見面不在府內，是誰銜命要他去見？不是柯文哲還有誰？」吳靜怡直呼，民眾黨的黨工「別傻」，價值連城的不是辦公室內的設備，睜大眼看看是不是還有突兀的藝術品？柯文哲曾經收過一些企業家饋贈的藝術品，相信那些藝術品的價值一定會超過那些鏡頭很多、很多。