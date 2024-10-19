MLB美國職棒國聯冠軍系列賽G5，洛杉磯道奇今（19）日在客場以6：12大比分不敵紐約大都會，系列賽被扳成了2：3。而道奇日籍球星大谷翔平此戰打擊手感維持得不錯，全場4打數敲出2安，另選到1次保送，不過他在首局意外出現恍神、消極跑壘情況，這也讓道奇主帥Dave Roberts相當罕見地在鏡頭前發聲指責，認為大谷發生這樣的失誤沒有藉口。而稍早美媒《Clutch Points》也指出，「Roberts過去很少這樣批評自己的球員。」
大谷首局爭議跑壘判定 道奇錯失先馳得點機會
大谷翔平本場比賽首局率先敲出安打上壘，隨後來到三壘時，當時場上情況為二三壘有人無人出局，打者Teoscar Hernandez擊出游擊方向滾地球，但道奇眼見有機會可以靠著滾地球先馳得點，這時大谷卻沒有趁機跑回本壘，導致該局沒有得分，之後氣勢似乎也轉向主場的大都會這裡，他們在3局內狂轟8分，終場就以12：6擊敗道奇，仍保留一線生機。
道奇主帥Roberts 罕見鏡頭前指責大谷
對於大谷翔平當時的跑壘情況，道奇總教練Dave Roberts在比賽過程中接受訪問時坦言自己「也不明白」，之後也補充表示：「球打進了球場中央，但他可能當時有點恍神，並且僵在那裡（brain cramp and locked up right there）。對手也在那之後士氣大振，希望我們能挺過來。」
而美國媒體稍早也立即對於Roberts的這番嚴厲言論，報導作出回應。美媒 《Clutch Points》表示，「Dave Roberts發表這番言論時（指責大谷翔平跑壘失誤），似乎本人並沒有感到生氣，但他過去很少會去批評自家的球員，這樣的情況在他身上並不常見。」
《線上郵報》則以「MLB巨星大谷翔平因『大腦短路』，而被道奇隊總教練批評」為題，報導了詳細事情發生情況，引起了球迷間的熱烈討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平本場比賽首局率先敲出安打上壘，隨後來到三壘時，當時場上情況為二三壘有人無人出局，打者Teoscar Hernandez擊出游擊方向滾地球，但道奇眼見有機會可以靠著滾地球先馳得點，這時大谷卻沒有趁機跑回本壘，導致該局沒有得分，之後氣勢似乎也轉向主場的大都會這裡，他們在3局內狂轟8分，終場就以12：6擊敗道奇，仍保留一線生機。
道奇主帥Roberts 罕見鏡頭前指責大谷
對於大谷翔平當時的跑壘情況，道奇總教練Dave Roberts在比賽過程中接受訪問時坦言自己「也不明白」，之後也補充表示：「球打進了球場中央，但他可能當時有點恍神，並且僵在那裡（brain cramp and locked up right there）。對手也在那之後士氣大振，希望我們能挺過來。」
而美國媒體稍早也立即對於Roberts的這番嚴厲言論，報導作出回應。美媒 《Clutch Points》表示，「Dave Roberts發表這番言論時（指責大谷翔平跑壘失誤），似乎本人並沒有感到生氣，但他過去很少會去批評自家的球員，這樣的情況在他身上並不常見。」
《線上郵報》則以「MLB巨星大谷翔平因『大腦短路』，而被道奇隊總教練批評」為題，報導了詳細事情發生情況，引起了球迷間的熱烈討論。