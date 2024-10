我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇隊日籍球星大谷翔平這一場比賽4打數2支安打,還有1次保送,打擊表現不錯,不過他在首局出現跑壘瑕疵,也讓主帥Dave Roberts罕見地對他略有微詞。(圖/美聯社/達志影像)

MLB美國職棒國聯冠軍系列賽G5,洛杉磯道奇今(19)日在客場以6:12大比分不敵紐約大都會,系列賽被扳成了2:3。而道奇日籍球星大谷翔平此戰打擊手感維持得不錯,全場4打數敲出2安,另選到1次保送,不過他在首局意外出現恍神、消極跑壘情況,這也讓道奇主帥Dave Roberts相當罕見地在鏡頭前發聲指責,認為大谷發生這樣的失誤沒有藉口。大谷翔平本場比賽首局率先敲出安打上壘,隨後來到三壘時,當時場上情況為二三壘有人無人出局,打者Teoscar Hernandez擊出游擊方向滾地球,但道奇眼見有機會可以靠著滾地球先馳得點,,他們在3局內狂轟8分,終場就以12:6擊敗道奇,仍保留一線生機。 對於大谷翔平當時的跑壘情況 ,道奇總教練Dave Roberts在比賽過程中接受訪問時坦言自己「也不明白」,之後也補充表示:「(brain cramp and locked up right there)。對手也在那之後士氣大振,希望我們能挺過來。」而美國媒體稍早也立即對於Roberts的這番嚴厲言論,報導作出回應。美媒 《Clutch Points》表示,「Dave Roberts發表這番言論時(指責大谷翔平跑壘失誤),似乎本人並沒有感到生氣,《線上郵報》則以「」為題,報導了詳細事情發生情況,引起了球迷間的熱烈討論。