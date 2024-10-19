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空軍新竹基地二聯隊幻象2000-5戰機飛官謝沛勳上尉，上（9）月10日晚間從事進行夜航訓練時，疑似因發動機失去動力緊急彈射逃生，所幸成功獲救。歷經1個多月，空軍昨（18）日發布最新影片，謝沛勳經過積極訓練及相關鑑定，已順利返回飛行崗位，他也開心地表示，能夠繼續從事飛行工作，一切都還是這麼熟悉。9月10日晚間8時5分左右，謝沛勳駕駛機號2047的幻象2000戰機，從新竹空軍基地起飛，執行夜航訓練，在8時35分準備返場時，發動機突然喪失動力，他也隨即彈射跳傘，隨後經由海巡艦艇救起送醫。9月13日於台中童綜合醫院執行X光及抽血檢查，經主治醫師評估情況正常，由單位幹部陪同辦理出院手續，再經由國軍桃園總醫院新竹分院進行航醫適飛評估。空軍司令部昨日在臉書粉絲團發布「迎接挑戰，重返藍天」影片，指出在0910事件發生後，謝沛勛積極的訓練及接受相關鑑定，在不到1個月時間內，順利返回飛行崗位，「如同空軍堅忍不拔的精神，積極面對挑戰，竭盡全力返回捍衛領空的第一線」。謝沛勳則在影片中回憶，從事情發生到跳傘的時間約只有1分鐘，能夠反應的時間非常短，彈射前腦筋一片空白，傘開到落海前，一種無助感才湧上心頭。他說，其實很幸運的是，從彈射到獲救，都沒有嚴重受傷，一樣符合空勤體位，接受相關心理衡鑑及輔導，以及心輔官的心輔約談、相關學科和模擬機的鑑定，1個多月來完成相關程序後，才能夠順利復飛。謝沛勳也感性說，很感謝教官和學長對他的支持，家人也很尊重他的決定，「繼續從事飛行工作，一切都還是這麼熟悉」。