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TPBL台灣職籃大聯盟今（19）日進行2024-25賽季例行賽首戰，在台中洲際迷你蛋進行的賽事，由福爾摩沙夢想家對決新北中信特攻，這是這個新職籃聯盟的歷史性首戰，創造多項史上第一的紀錄，終場夢想家以88：74拿下勝利，賽季勝場開張。夢想家今年在夏天大補強，簽下蔣淯安、張宗憲等台籃頂級後衛，而馬建豪也從CBA返國加入球隊，戰力提升一個檔次，也被不少人視為有爭冠實力。今天對上2023年T1冠軍球隊中信特攻，上半場陷入苦戰，僅以42：40領先。易籃再戰後，夢想家靠著招牌防守壓制對手單節得到16分，自家雙衛林俊吉、張宗憲聯手攻下13分，將比分給拉開到9分差。第四節林俊吉展現球隊本土一哥的能力，單節灌進7分，帶領球隊以88：74拿下勝利。TPBL聯盟「史上第一次」的紀錄保持人，隨著這場比賽進行相繼出爐，施晉堯得到聯盟第一分，打進第一顆運動戰進球。這一場比賽林俊吉攻下22分，張宗憲得到16分，高柏鎧得到12分10籃板；而中信特攻方面則以施晉堯的16分為最佳。首位抄截 葛瑞飛首位籃板 銳尼首位助攻 銳尼首位得分 施晉堯（三分）首位犯規 貝奇首位罰球 貝奇首位灌籃 貝奇首位阻攻 高柏鎧TPBL在今年夏天整合原P.League+和T1聯盟的7支球隊創立，本季是元年賽季，例行賽共126場賽事，每隊出賽36場（主、客場各18場），其中有19場週三、9場週五賽事。預計例行賽將進行至2025年5月18日，之後舉辦「挑戰賽」，由第4、第5名交手爭取季後賽資格。本州的開幕周首日由福爾摩沙夢想家主場迎戰新北中信特攻，緊接著晚間場由高雄全家海神主場迎戰新北國王。