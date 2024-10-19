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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的發言人表示，納坦雅胡位於以色列北部的私人住所今（19）日遭到無人機攻擊，當時納坦雅胡不在家中，這起襲擊事件未造成人員傷亡。綜合外媒報導，以色列軍方稍早通報發現三架無人機從黎巴嫩越境飛入，目標是城鎮凱撒利亞（Caesarea），其中兩架無人機途中遭以軍擊落，剩餘一架無人機則對凱撒利亞的一處建築物實施攻擊，但未造成人員傷亡。以色列軍方並未說明遇襲的建築物為何，而納坦雅胡的發言人則證實，納坦雅胡位於凱撒利亞的私人住所遭到無人機攻擊，但是納坦雅胡當下人並不在家中，也沒有人員因這次事件受傷。哈馬斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）死後，外界期待這能給中東戰火帶來新的可能，但是以色列軍方、哈馬斯、真主黨都矢言繼續作戰，辛瓦之死並未吹散當地硝煙，反而讓戰事更加激烈。