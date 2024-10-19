我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張世近來隨著新片《默殺：無聲之地》的上映，才重新回到台灣影迷的視野裡。（圖／鴻聯國際提供）

▲張世在《神話》中的演技，直接被影迷評價為「超越影帝胡歌」、「演技寫進北影教材」，即使如此台灣影迷依然對他「不會說台語，所以沒有飯吃」的理由感到難以置信。（圖／微博）

今年58歲的台灣男星張世，因電影《香蕉天堂》獲金馬獎最佳男配角獎走紅，《大姐當家》、《台灣靈異事件系列》、《布袋和尚》等電視劇都能見到他的身影，不過在當紅之際，他卻漸漸將事業轉移至中國發展。時隔25年的時光，張世才隨著近來參與演出的新片《默殺：無聲之地》重回台灣大銀幕，日前他被問到離開台灣的原因，張世才娓娓道來當年離開台灣的契機，竟是因為「不會說台語，所以沒有飯吃」才轉移發展重心，不過這番發言也讓影迷相當不解，為何不直接學台語就好。根據《聯合報》報導，張世回憶起童年，他坦言自己的父母都是來自四川，而他也正是所謂的「外省二代」，即便小時候想要學習講台語，但在政府的法規下，也只好被迫禁止。張世長大踏足娛樂圈後，正好位於本土劇崛起的時代，而作為「時代夾縫」中成長的他卻不會台語，無法滿足劇組的需求，同時也讓他對當時的環境無所適從，別說演員夢，甚至連飯都吃不上。「水土不服」的張世在妻子的建議下離開長大的台灣，轉往中國大陸發展演藝事業，雖然初入中國娛樂圈，他的「台灣腔」也被吐槽口音太重，但張世運用了這個特色，先後出演了《漢武大帝》、《神話》、《新一剪梅》、《唐人街探案》等作品，憑藉出色精湛的演技闖出一片天，在電視劇《神話》中，他的演技還被評價為「超越影帝胡歌」、「演技寫進北影教材」。闖蕩中國的這些年，拓展知名度之餘也為他累積了不少財富，近來張世也在泰國曼谷置辦了不少房產，還能說得一口流利泰文。不過，張世的「不會說台語，所以沒有飯吃」言論一出，也在社群論壇上也引起討論，許多觀影多年的影迷對這種說法感到不可置信，紛紛舉出李芳雯、孟庭麗、張晨光、費玉清、張菲等外省二代的演員、歌手，為了在台灣演藝圈求生中、迎合觀眾市場，紛紛苦練台語的例子打臉，還強調有些演員甚至將台語苦練到連本地人都聽不出口音，忍不住直言吐槽：「不會說台語不是沒有演出機會的理由吧？」、「最奇妙的是他說他在泰國置產，現在能說一口流利泰語」、「寧願說泰文都不願講台語，然後又用不會說台語當作想去中國撈錢的擋箭牌」、「他在說什麼？沒人攔著他學台語吧！」