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烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)今天(19日)在基輔與法國外交部長舉行的聯合記者會上表示，北韓軍隊參與俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，將構成「巨大」的升級風險。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)本週指控北韓與俄羅斯聯合部署軍隊，北韓並準備派遣1萬名士兵幫助莫斯科在烏克蘭的戰爭。俄羅斯和北韓都否認武器轉移的指控。克里姆林宮也駁斥南韓關於北韓可能派遣軍事人員幫助俄羅斯入侵烏克蘭的說法。在此之前，西比哈18日指控俄羅斯藉著將北韓「以參戰規模」捲入戰爭，進而升高對烏克蘭的入侵行動。西比哈18日在社群媒體上寫道：「北韓正在使用武器和人員協助俄羅斯對烏克蘭的侵略。不是僱傭兵而是正規部隊。」他再次呼籲西方國家支持基輔，以終結俄國的入侵。南韓國家情報院18日表示，北韓本月向俄羅斯遠東地區派遣約1,500名特種部隊，並且相信這些士兵在接受俄國軍方的訓練後，將被部署到烏克蘭前線。不過，北約秘書長呂特(Mark Rutte)18日對記者表示：「目前，我們的官方立場是，我們無法證實北韓人民現在以士兵身份，積極參與(烏克蘭)戰爭的報導。」此外，烏克蘭國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)表示，目前約有1.1萬名北韓步兵正在俄羅斯接受訓練，預計在11月1日之前做好對烏克蘭作戰的準備。更多中央廣播電臺新聞