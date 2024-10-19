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▲▼水利署晚間7時許將基隆市七堵區 、暖暖區列入淹水一級警戒範圍內，基隆不少地區也傳出積淹水及土石流災情，不只八堵車站前淹水，暖暖火車站軌道更被雨水淹沒，不少民眾受困在火車內。（圖／取自臉書社團「基隆語」、水利署）

受到鋒面通過及東北風影響，中央氣象署發布豪雨特報，指出基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率。水利署也發布淹水警戒，目前基隆市七堵區、暖暖區皆列入警戒一級範圍內。而暖暖車站稍早傳出淹水災情，有民眾拍攝畫面，驚見車站牆面多條水流宛如瀑布般洩下，畫面相當驚人。水利署晚間7時許將基隆市七堵區 、暖暖區列入淹水一級警戒範圍內，基隆不少地區也傳出積淹水及土石流災情，不只八堵車站前淹水，暖暖火車站軌道更被雨水淹沒，不少民眾受困在火車內。台鐵通報，暖暖路段下午因水淹鐵管，造成宜蘭縣部分列車延誤，約延遲15至20分鐘，但後來民眾透露，已看見列車慢速通過。目前基隆市也已開設三級應變中心，基隆市長謝國樑於晚間6時抵達基隆災變中心，並表示截至稍早統計雨量，暖暖區一小時內就達92毫米，七堵區則有70毫米，提醒民眾外出攜帶雨具，同時留意山坡地安全、提高警覺。