2024MLB季後賽分區冠軍戰，20日美國聯盟有一場賽事，美聯冠軍戰由「法官」Aaron Judge領軍的紐約洋基將要和克里夫蘭守護者進行系列賽G5，洋基隊系列賽目前3：1領先，雙方分別推出Carlos Rodon和Tanner Bibee先發。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
洋基關門戰 力拚客場結束系列賽
在G3慘遭翻盤的洋基，在G4又差點翻盤，比賽前段靠著3發全壘打拉開領先，沒想到後續又被守護者糾纏上，靠著9局上Berti的安打，才驚險脫困以8：6勝出，目前只要再拿下一場勝利，就可以挺進世界大賽。
明天的先發投手名單，由洋基Carlos Rodon對上守護者Tanner Bibee，後者代表球隊背水一戰，然而上一場他對洋基，只投了1又1/3局就被敲5支安打丟3分，這個系列賽還能否延續下去，將要看他能否止跌回升。
MLB季後賽賽程：
10/20
紐約洋基 VS 克里夫蘭守護者（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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在G3慘遭翻盤的洋基，在G4又差點翻盤，比賽前段靠著3發全壘打拉開領先，沒想到後續又被守護者糾纏上，靠著9局上Berti的安打，才驚險脫困以8：6勝出，目前只要再拿下一場勝利，就可以挺進世界大賽。
明天的先發投手名單，由洋基Carlos Rodon對上守護者Tanner Bibee，後者代表球隊背水一戰，然而上一場他對洋基，只投了1又1/3局就被敲5支安打丟3分，這個系列賽還能否延續下去，將要看他能否止跌回升。
MLB季後賽賽程：
10/20
紐約洋基 VS 克里夫蘭守護者（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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