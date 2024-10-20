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日本埼玉縣川口市在9月時發生了一場車禍事件，一名居住在當地的18歲中國籍男性酒後駕駛，在單行道中逆向飆車，撞上另一輛小客車，導致車上51歲的男性駕駛死亡。不過檢方認為其犯行不構成危險駕駛，以過失駕駛罪將男子送辦。根據朝日電視台、TBS等日媒報導，這起事件發生在9月29日，一名住在日本埼玉縣川口市的18歲中國籍男性，和2名友人飲酒後，開車行駛在一條寬約2.5公尺的單行道時，因擔心逆向被發現，而以時速超過100公里的速度狂飆。在行經一處十字路口時，該名中國籍男子無視路口處的「停車再開」標誌，高速衝出路口時便撞上了另一輛小客車，導致被撞車輛的駕駛、51歲的縫谷茂先生重傷，送醫後不治死亡。事發後，警方到場進行酒測，發現該名男子呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克，當場被依過失傷害及酒後駕車罪嫌逮捕。據搜查關係人士表示，該名男子飲酒過後已經休息了3小時，認為應該沒問題了，才開車上路。而與該中國男子同行的2名友人在事發後隨即逃離現場，但隔日自首，目前正進行調查。不過埼玉地方檢察廳19日將該名中國男子以酒後駕駛和較輕的過失駕駛致死罪名，移送至家庭法院，而非原先的危險駕駛致死罪。埼玉地方檢察廳表示，「目前已經完成調查，但認為其行為不符合危險駕駛致死罪中『難以控制的駕駛狀況』的構成要件，」才會以過失駕駛罪嫌進行起訴。