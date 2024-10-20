MLB美國職棒國聯冠軍系列戰G5，紐約大都會昨（19）日在自家主場花旗球場總算是一吐怨氣，團隊全場共敲出14支安打，終場就以12：6擊敗道奇，將系列賽扳為2：3，不過仍處於再輸球就將被淘汰的邊緣。而稍早在G6的賽前記者會上，大都會隊主帥Carlos Mendoza也談到了陣中的日籍強投千賀滉大，並表示：「千賀確定系列賽G6將會在牛棚待命，我對他有十足信心。」
千賀滉大G1擔綱先發 僅投1.1局就退場
大都會隊日籍強投千賀滉大，日前在國聯冠軍系列賽G1上，擔任球隊先發投手重任，而他的表現最終卻不盡理想，總計僅投1.1局，被打出2支安打，並送出多達4次保送，失掉3分，也提前退場休息。而千賀該場比賽僅丟了30球，只有10顆為好球，控球狀況同樣不佳。
大都會主帥仍有信心 並稱千賀明牛棚待命
不過儘管如此，大都會隊主帥Carlos Mendoza仍舊對於千賀滉大相當有信心，稍早並表示他確定將會在明日的G6從牛棚出發，並視當時場上情況來決定什麼時候上場，Mendoza說到，「無論情況如何，我們都會毫不猶豫地在第3局、第4局、第6局或第7局把球交給他，我對他有十足信心。」
「千賀也有可能抓下比賽最後的3個出局數。他會登錄在出賽名單中，這是有原因的。就像我過去說過的，他是個好投手，而球隊的每一位選手都希望能夠挺身而出，千賀也是其中之一。」Mendoza如此說到。
而大都會隊G6將再度前進客場踢館道奇，再度面臨背水一戰的他們，先發人選也正式出爐，他們確定派出前役表現不俗的左投Sean Manaea扛下重任。Manaea日前在國聯冠軍賽G2上登板先發，個人主投5局僅被道奇打線敲出2支安打，失掉3分，有2分為責失分，另送出7次三振，投出4次保送。
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大都會隊日籍強投千賀滉大，日前在國聯冠軍系列賽G1上，擔任球隊先發投手重任，而他的表現最終卻不盡理想，總計僅投1.1局，被打出2支安打，並送出多達4次保送，失掉3分，也提前退場休息。而千賀該場比賽僅丟了30球，只有10顆為好球，控球狀況同樣不佳。
大都會主帥仍有信心 並稱千賀明牛棚待命
不過儘管如此，大都會隊主帥Carlos Mendoza仍舊對於千賀滉大相當有信心，稍早並表示他確定將會在明日的G6從牛棚出發，並視當時場上情況來決定什麼時候上場，Mendoza說到，「無論情況如何，我們都會毫不猶豫地在第3局、第4局、第6局或第7局把球交給他，我對他有十足信心。」
「千賀也有可能抓下比賽最後的3個出局數。他會登錄在出賽名單中，這是有原因的。就像我過去說過的，他是個好投手，而球隊的每一位選手都希望能夠挺身而出，千賀也是其中之一。」Mendoza如此說到。
而大都會隊G6將再度前進客場踢館道奇，再度面臨背水一戰的他們，先發人選也正式出爐，他們確定派出前役表現不俗的左投Sean Manaea扛下重任。Manaea日前在國聯冠軍賽G2上登板先發，個人主投5局僅被道奇打線敲出2支安打，失掉3分，有2分為責失分，另送出7次三振，投出4次保送。