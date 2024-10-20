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▲MLB美國職棒紐約大都會日籍強投千賀滉大，明日系列賽G6確定將從牛棚出發。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒國聯冠軍系列戰G5，紐約大都會昨（19）日在自家主場花旗球場總算是一吐怨氣，團隊全場共敲出14支安打，終場就以12：6擊敗道奇，將系列賽扳為2：3，不過仍處於再輸球就將被淘汰的邊緣。而稍早在G6的賽前記者會上，大都會隊日籍強投千賀滉大，日前在國聯冠軍系列賽G1上，擔任球隊先發投手重任，而他的表現最終卻不盡理想，總計僅投1.1局，被打出2支安打，並送出多達4次保送，失掉3分，也提前退場休息。不過儘管如此，大都會隊主帥Carlos Mendoza仍舊對於千賀滉大相當有信心，稍早並表示他確定將會在明日的G6從牛棚出發，並視當時場上情況來決定什麼時候上場，Mendoza說到，「「千賀也有可能抓下比賽最後的3個出局數。他會登錄在出賽名單中，這是有原因的。就像我過去說過的，」Mendoza如此說到。而大都會隊G6將再度前進客場踢館道奇，再度面臨背水一戰的他們，先發人選也正式出爐，。Manaea日前在國聯冠軍賽G2上登板先發，個人主投5局僅被道奇打線敲出2支安打，失掉3分，有2分為責失分，另送出7次三振，投出4次保送。