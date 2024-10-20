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美國喬治亞州薩佩羅島（Sapleo Island）一座渡輪碼頭的連接橋在19日突然斷裂、崩塌，導致當時在連接橋上的至少20人落入海中，目前已知釀成7人喪命，救難人員正積極搜索失蹤者。綜合美聯社、路透社等媒體報導，事情發生在美國喬治亞州的沿岸島嶼薩佩羅島，19日下午4時30分左右，薩佩羅島的一處碼頭連接船隻與碼頭的連接橋突然斷裂、塌陷，使得連接橋上的民眾也掉落海中。由於當地正在進行舉行重要文化節日活動，有許多人正在碼頭往返，據悉至少有20人因這起意外落水。喬治亞州自然資源部（Georgia Department of Natural Resources）發言人瓊斯（Tyler Jones）表示，這起意外導致至少7人喪命，包括一名牧師；另有8人被送往醫院治療，其中6人情況危急。目前來自美國海岸防衛隊、消防局、喬治亞州自然資源部等機構的救援人員正在水中尋找失蹤人士。瓊斯表示，目前尚不清楚連接橋突然倒塌的原因，並透露一支由工程師和建築專家組成的團隊計劃於20日抵達現場，將著手調查崩塌的原因。瓊斯表示，「沒有船隻或其他東西發生碰撞，這只是結構崩塌了，我們不知道為什麼。」從現場的照片可以看到，碼頭邊白色連接橋另一頭陷入海中。薩佩羅島距離薩凡納市南部約60英里（97公里），只能靠搭船的方式往返該島，需要花上20分鐘的時間才能抵達。薩佩羅島上的霍格哈莫克（Hogg Hummock）社區，是美國最後一個已知由非洲裔奴隸後裔「古拉人」（Gullah）組成的社區。事發當時，島上人們正在慶祝一年一度的秋季節慶活動——文化日（Cultural Day）。古拉人主要生活於海島及南卡羅來納州、喬治亞州及佛羅里達州北部，由於所住區域獨立，因此當地居民保留了許多非洲傳統，包含特殊的語言和手工藝文化。