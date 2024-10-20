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立委洪申翰揭露台北市府為拾荒者列冊人數為六都最低，而萬華區僅有2人被列冊，讓其餘弱勢拾荒者領不到中央補助，對此市長蔣萬安供稱是中央未納入廢紙類。長期關注拾荒者議題的NGO「五角拌」日前說明第一線觀察，提及蔣稱「廢紙不在補助項目裡」，導致拾荒者參與意願不高，這個說法並不是事實，而過去就嘗試了好幾次，想要幫助拾荒者們申請加入計畫，得到的回應永遠是「今年已經額滿了」，而環保局和拾荒者僅存的關係，永遠都是一張張的警告、罰款。對於今日來拾荒者議題爭議，五角拌發文表示，身為萬華第一線的拾荒者組織，該來說些什麼，讓社會大眾瞭解拾荒者真實的處境。不久前，因為想協助服務的拾荒者加入資收關懷計畫，拿到了台北拾荒者列冊的人數資料，驚覺原來在台北的萬華，列冊的拾荒只有2人？這與在地方的第一線觀察，有很大的差距。五角拌說，光在他們所在南機場公寓往外看，隨處可見戴著斗笠、步履蹣跚的拾荒者，從眼前走過。根據推估，萬華應該有超過百位的拾荒者，當然具體人數是多少，有賴政府的調查。但很清楚，在萬華，絕對不是台北市府認知的，只有2位。而這幾天，面對這個數字的被揭露，台北市政府說，不是不想照顧拾荒者，是他們不想加入資收關懷計畫的，因為「廢紙不在補助項目裡」，導致台北市拾荒者參與意願不高。五角拌說，這個說法並不是事實，也與第一線的觀察有所不同，認為台北市府列冊不足與資收關懷計畫參與人數低落的問題，主要原因是「政策宣傳不足」與「環保局與拾荒者的關係不佳」。五角拌說，過去曾經詢問過，在萬華服務的拾荒者們，其實沒有任何一位知道「資收關懷計畫」，是連聽都沒有聽過的那種。可見目前列冊人數過少的主要原因，是來自政策宣傳不足的問題，而不是未收紙類的關係。五角拌表示，但是也不是沒嘗試過。知道有這個計畫後，就嘗試了好幾次，想要幫拾荒阿姨們申請加入計畫，但得到的回應永遠是「抱歉，今年已經額滿了。」直到這次新聞出來，才知道原來全台北市只有30位拾荒者有機會參與計畫。五角拌認為，另一個認為「列冊人數低落」的原因，來自環保局跟拾荒者的關係不佳。北市邊陲角落的拾荒者們，有的身背照顧無法自理家人的責任、有的經濟困難必須依靠拾荒收入度日。對他們來說，資收關懷計畫提供的5000元回收額度，雖然不算多，卻能至少為這群拾荒者，撐出一個能暫時喘息的空間。五角拌感嘆說，只是台北市政府，似乎連這一點點的機會都不給他們，而環保局和拾荒者僅存的關係，永遠都是一張張的警告、罰款。認為協助城市處理了這麼多的回收物，但得到的回應，彷彿這座城市容不下拾荒者，彷彿只是一直告訴他們，他們的存在也是錯的，根本不希望他們存在。最後五角拌表示，這座城市的回收物總有人要處理，這座城市裡也永遠有辛苦的人需要靠此維生。呼籲台北市府，必須正視城市裡拾荒者存在的事實，好好的調查、列冊，讓真的有需要的人能夠獲得應有的補助，也讓拾荒者能夠在這座城市裡，有尊嚴的工作與生活下去。