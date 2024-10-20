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▲台灣大賽第一戰中信兄弟以10:4擊敗統一獅。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲中國信託舉辦2024中華職棒台灣大賽直播派對。（圖／品牌提供）

2024年職棒35年台灣大賽正式開打，系列賽在10月19日至10月27日進行，由中信兄弟迎戰統一7-ELEVEn獅，先奪四勝者成為年度總冠軍。被視為「東方神秘力量」的台南Josh、「裘爺」李亦伸，兩人分別預測總冠軍，引起眾人熱烈討論。中信金控也特別在中信金融園區舉辦直播派對，請來Passion Sisters啦啦隊到場助陣，《NOWnews》整理中信金融園區直播場次一次看。台灣大賽第一戰昨（19）日在台北大巨蛋開打，中信兄弟對上統一獅，湧入4萬人到場觀賽，中信兄弟最終以10:4擊敗統一獅，奪下系列賽首勝。系列賽採取7戰4勝制，最先4勝的隊伍就是年度總冠軍，無獨有偶，被視為「東方神秘力量」的台南Josh、「裘爺」李亦伸都對總冠軍做出預測。台南Josh預測中信兄弟將以「4勝2敗」拿下今年冠軍，裘爺則預測統一獅4:2擊敗中信兄弟封王，留言區紛紛湧入另一隊粉絲來表達謝意，形成另類有趣畫面。而中信金控力挺中信兄弟，宣布第三戰（10月22日）、第四戰（10月23日）將在台北南港的「中信金融園區」廣場舉辦直播派對集氣，特地請來Passion Sisters啦啦隊到場助陣。每場直播派對都會抽出限量中信兄弟球星簽名球、球隊周邊發送，場邊並設有九宮格投球、投籃機等遊戲攤位。◼️第3戰：10月22日（周二），17:00入場、18:35開賽。◼️第4戰：10月23日（周三），17:00入場、18:35開賽。◼️第5戰（如需要）：10月25日（周五），17:00入場、18:35開賽。◼️第6戰（如需要）：10月26日（周六），15:30入場、17:05開賽。◼️第7戰（如需要）：10月27日（周日），15:30入場、17:05開賽。