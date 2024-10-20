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▲中職35年台灣大賽首戰前進台北大巨蛋，中信兄弟擔任主隊，還沒開打前門票就已全數售罄，最終吸引滿場的40,000名觀眾進場。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒台灣大賽G1昨（19）日吸引4萬名觀眾進場，「獅象爭霸」打破總冠軍賽G1歷史票房紀錄。由於百萬象迷加持，大巨蛋現場人潮眾多，散場時捷運國父紀念館聚集大批球迷，引起外界對於安全問題的疑慮。北捷今（20）日特別增派人力及有效管制，將人潮管理控制在安全範圍內。賽後議員李明賢分享了散場時北捷電扶梯人潮擁擠的照片，指出大巨蛋散場後手扶梯缺乏即時管制，導致人流被迫向下推擠，存在潛在的危險性，加上韓國2022年才爆發梨泰院踩踏事故，不免讓外界擔心，也特別獲得重視。大巨蛋在去年11月啟用，今年中職例行賽成為比賽場地之一，也成為更球團的吸票機器。本季中信兄弟靠著全年勝率第一，直接保送台灣大賽，對決從季後挑戰賽出線的統一獅。台灣大賽上演傳統戲碼「獅象爭霸」，兄弟連續2在大巨蛋設定為主場，即便台北天氣不佳，但賽前的球場外早就已經擠滿人潮，連同G14萬人滿場，只要今晚有2萬2400人進場，將提前改寫這項紀錄，再次讓人見識到大巨蛋合體兄弟的威力。