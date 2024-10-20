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▲偶遇的粉絲們起初還難以置信偶遇泫雅、龍俊亨，經過仔細對比髮色、穿搭後才肯定確實是小倆口。（圖／元氣桃浦選手微博）

▲又有粉絲在晚間遇到在街頭閒逛的泫雅與龍俊亨。（圖／東京尼尼子小紅書）

▲泫雅與龍俊亨於上週，在首爾三清閣一帶舉行小型的戶外婚禮，兩人希望未來能幸福的相伴、生活下去的婚禮誓詞也聽哭現場來賓。（圖／ion.the.way、hwimmm IG）

南韓國民女歌手泫雅，早年以性感風格橫掃娛樂圈，被粉絲譽為「性感小野馬」。出道多年的她也在本月11日，與相識多年的前男團成員龍俊亨步入婚姻，「新婚蜜月」中的兩人近來也在日本街頭被粉絲偶遇，甜蜜挽手、如膠似漆的模樣讓不少粉絲猜測泫雅、龍俊亨正在展開蜜月之旅。婚禮結束近10天，濃情蜜意的泫雅與龍俊亨也被粉絲目擊到「疑似」現身日本東京街頭約會，偶遇的粉絲們起初還難以置信偶遇兩人，仔細對比髮色、穿搭才肯定確實是小倆口。影片中的兩人周遭並沒有工作人員或好友相伴，夫妻倆穿著休閒的挽著手在銀座街頭閒逛，享受獨處的私人時光，看著恩愛的模樣，也讓粉絲們紛紛猜測工作忙碌的兩人把握零碎時光，前往鄰近的日本蜜月。泫雅與龍俊亨於上週，在首爾三清閣一帶舉行小型的戶外婚禮完婚，雙方都只邀請了家人與少部分好友出席，規模相當低調。在訴說結婚誓詞時，泫雅還用麥克風大聲告白男方，自己想成為像朋友一樣的妻子，希望未來能幸福的相伴、生活下去，看哭現場來賓。今年1月，泫雅與龍俊亨才公開交往的消息，7月兩人就宣布閃婚。這段戀情最初也不被看好，除了泫雅曾與交往多年的前男友DAWN論及婚嫁不說，龍俊亨也曾被捲入震驚韓國的鄭俊英偷拍事件中，在韓國人心中可謂是「劣跡藝人」，沒想到歷經流言蜚語，相識多年的兩人最終選擇彼此共度餘生，粉絲們驚訝之餘也紛紛為喜愛的偶像送上祝福。