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TPBL台灣職業籃球大聯盟元年開幕周第2日的賽事，福爾摩沙夢想家順利在主場擊敗臺北台新戰神，開季取得2連勝的戰績。不過此役中場的小遊戲「十萬夢想GOLF」卻疑似發生了點小問題，高爾夫球動太小，被牧倫斯「抓包」。對此《NOWnews》實際詢問夢想家球團，對方回應表示，此道具於先前彩排測試時，高爾夫球確實可順利通過，總經理韓駿鎧也加碼獎金到20萬元，希望大家繼續來挑戰。今天TPBL有兩場賽事，在稍早另一場在洲際迷你蛋的比賽，主場福爾摩沙夢想家面對臺北台新戰神一路壓制，三節打完已經大勝25分，終場以105：85取得勝利，例行賽2連勝。主控林俊吉攻下20分7助攻，貝奇17分，高柏鎧拿到16分9籃板。至於戰神則以洋將奧利佛得到23分最高。今天比賽現場夢想家球團也舉辦小遊戲和球迷互動，球迷在球場的一端揮桿，只要將球打進紙板得洞內就可以獲得10萬元獎勵。而就在一名球迷將球打出時，戰神洋將牧倫斯突然走過來想要幫忙「助攻」，只見他將球撿起想要直接塞進洞裡，然而此時卻出現尷尬的一幕。牧倫斯發現洞太小，球根本塞不進去，也立刻示意給工作人員看，而夢想家吉祥物也雙手一攤相當無奈。這一幕也在網路上被分享，球迷紛紛表示，「有夠缺德」、「牧倫斯是不是很不爽夢想家阿 拆台」、「是覺得打不進隨便做做嗎」、「這次我挺阿牧」。據了解該遊戲的板子上有三個洞，兩個比較大的是500元夢想家商城禮券，小的是10萬元獎金。對於出包，夢想家球團回應表示：「對於今日中場遊戲『十萬夢想GOLF』造成誤會，深感抱歉！福爾摩沙夢想家在此澄清，此道具於先前彩排測試時，高爾夫球確實可順利通過。但為消除疑慮，未來將會擴大洞口，並於每次遊戲前現場測試。另外，鎧總加碼獎金將提高至新台幣20萬元。歡迎大家繼續來挑戰，期待有球迷可以一桿入洞，帶走獎金！」