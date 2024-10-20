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藍白以原住民禁伐補助未編足為由，於立法院杯葛明年度中央政府總預算案，上周院會再度擋下總預算，至今黨團協商未果，對此行政院長卓榮泰今（20）日晚間於社群平台發文，以同事聚餐點餐比喻總預算一事，提及點餐後餐廳決定要求一定要加第5道菜，縱使顧客建議餐廳同意以後不會再如此要求加點，「只此一次、下不為例」，設法加點費用來解開僵局，但仍無法取得協議，主張請消保官來仲裁，卻被餐廳說是恐嚇，「當然，餐廳也可以決議把我趕出去！之後一切重新再來」，意指倒閣。「總有一種方法可以行得通？」面對中央總預算僵局，卓榮泰以同事聚餐點餐來比喻總預算，表示同事聚餐，大家決定帶1000元，點4道菜。而進餐廳、點餐後，餐廳（指立院多數）老闆說餐廳決定要求加點第5道菜，才要上菜，雙方僵住。卓榮泰說，顧客（指行政院）堅持，這次就點4道菜，第5道菜下次來再點。餐廳堅持，一定要加第5道菜，要更改點餐內容，雙方繼續僵住，而顧客建議只要餐廳同意以後不會再如此要求加點，「只此一次、下不為例」，這次也可以設法加點費用、解開僵局。卓榮泰表示，若仍無法取得協議，顧客主張請消保官（指大法官）來仲裁，餐廳卻說顧客恐嚇，「當然，餐廳也可以決議把我趕出去！之後一切重新再來」，意指倒閣。