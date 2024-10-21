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2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。花蓮太平洋國際龍舟節九年前初辦，參賽隊伍只有27隊，隨日著蓮縣政府力推運動觀光且打造專屬的體育賽事品牌，包括龍舟在內等運動賽事逐漸廣為人知，每年報名參賽人數均以倍數成長。以太平洋國際龍舟節為例，去年參賽隊伍有155隊兩千多人，今年報名隊數再破紀錄，包括國外參賽隊伍在內總計有212隊三千三百多人。太平洋國際龍舟節競賽項目包括12人級小型龍舟500公尺直道競速、12人級小型龍舟200公尺直道競速，500公尺有52隊參賽，200公尺則有160隊，組別包括公開組、混合組、女子組。一連三天，參賽隊伍在鯉魚潭全力以赴奮力開划，歷經預賽、複賽、半決賽、排名賽之後，今天以決賽見真章。第九屆賽事成績，