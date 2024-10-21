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▲113年度雲林縣新住民關懷網絡會議，全體大合照。（圖／移民署提供）

移民署南區事務大隊雲林縣服務站於日前在虎尾親子館舉辦「113年度雲林縣新住民關懷網絡會議」，現場有雲林縣政府社會處、民政處及各民間NGO團體等，超過20個單位的網絡夥伴們共襄盛舉，除了講解新住民日常相關法令及相關社會福利資源外，本次會議特別邀請國家發展委員會補助之113年青年培力工作站「在地旅人」分享地方創生經驗，首次將地方創生團體導入並與新住民關懷網絡聯結。移民署藉由每年召開新住民關懷網絡會議，整合各網絡單位資源，力求更貼近在地需求，雲林縣政府社會處處長林文志應邀出席本次會議，現場說明雲林縣政府對於照顧新住民及新二代之各項措施。另外邀請雲林地檢署觀護人廖品涵分享行政院打詐新四法，說明詐騙不法態樣，如網路購物詐騙、假投資詐騙及中獎通知等，並請與會夥伴們提醒身邊的新住民朋友。政府目前正推動地方創生2.0政策，並規劃在114年起將政策延伸為3.0「打造永續共好地方創生計畫」，以吸引青年回鄉、進行在地青年培力，減低少子化的衝擊，本次會議特別邀請「在地旅人」執行長康慧賢，說明青年培力工作站的運作模式，分享創生團體支援內容及成功經驗，並邀請各與會夥伴共同合作，提升在地創生成效。移民署雲林縣服務站黃仲傑表示，許多雲林在地的新住民在各網絡夥伴的協助下，學會美容美甲、廚藝等職能，並在各地開設店家，為地方經濟努力，新住民其實也是地方創生的生力軍，未來透過地方創生團體的協助，期許雲林縣新住民及新二代的努力可以被更多人看見，並將持續攜手網絡夥伴共同營造永續、共榮、共好的友善環境。