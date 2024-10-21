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資深媒體人黃暐瀚日前爆料稱，民眾黨主席柯文哲非常擔心USB被破解，在前往花蓮傅崐萁母親告別式途中還詢問過曾任檢察官的藍委吳宗憲，但爆料遭吳宗憲駁斥打臉。民眾黨立委張啓楷也還原花蓮行狀況強調，柯文哲跟吳宗憲坐得很遠，「根本不可能交談」。張啓楷指出，9月4日他們一行人從松山機場陪同柯文哲前往花蓮，臨上飛機前，他告訴柯文哲徐巧芯、王鴻薇、吳宗憲等多位立委在媒體上幫他說了很多話，「路過的宗憲打了個招呼，但二人並未交談」。後來無論在飛機上還是遊覽車路上，「柯文哲和吳宗憲的位子都隔的很遠，根本不可能交談，遑論談USB」。張啓楷強調，其實黃暐瀚只要先求證現場任何一位當事人，都可得知真相。不過，連業界評價很高的黃暐瀚都會翻車，顯示社會現況就如同政治大學傳播學院教授鄭自隆曾說的，最近似乎媒體已經替代法院定了柯文哲圖利罪、貪污罪。張啓楷認為，整件事情受創最深的不是吳宗憲也不是黃暐瀚，而是人還在看守所內無法替自己說話的柯文哲。