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▲政黨最新民調曝光，民進黨重挫4.4%、國民黨上揚2.1%、民眾黨止跌回升 0.6%。 （圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今（21）日公布最新民調，結果顯示民進黨31.1%、國民黨25.3%、民眾黨12.6%、時代力量2.3%。與上月相比，民進黨重挫4.4%，分析認為可能與這兩大事件有關，一個是死刑釋憲結果，惹怒部分傳統支持者；另一則是獨派對總統賴清德「重中輕台」(重中華民國，輕台灣獨立)言論的反彈。台灣民意基金會今日公布最新民調，結果顯示民進黨31.1%、國民黨25.3%、民眾黨12.6%、時代力量2.3%、其他政黨1.4%、沒特別支持哪一黨26.6%、不知道0.7%。台灣民意基金會說明，與上月相比，民進黨重挫4.4%，國民黨上揚2.1%，民眾黨止跌回升 0.6%，時代力量下挫 2.8%， 中性選民遽增 5.3%。整體而言，過去一個月，民進黨與國民黨支持度急遽縮小 6.5 %，而民眾黨已漸穩住陣腳。一個新的政黨競爭形勢於焉展開，藍白聯手的社會基礎已大於綠 6.8%，即使民進黨與時代力量支持度加起來，仍落後藍白4.5%。台灣民意基金會表示，民進黨方面，從年初贏得2024總統大選後，支持度一路上揚，6月時飆到最高點3成7，遙遙領先國民黨近20%，如今支持度31.1%，是今年3月以來的最低紀錄。從大的方面看，可能和近一個月來的兩大事件有關，一個是死刑釋憲結果，惹怒部分傳統支持者；另一個則是，獨派陣營開始對總統賴清德「重中輕台」言論的反彈。在國民黨方面，自年初輸掉 2024 總統大選後，支持度浮浮沉沉，最低曾低到17.8%，始終只能維持第二大黨的地位。與民進黨相比，最多曾落後到20個百分點，最少也落後5.3個百分點。然而，自8月開始，連續兩個月支 持度站穩 23 個百分點，如今站上今年初以來的新高點，顯示有一股上升的氣流出現。這難得一見的新氣勢可持續多久，值得觀察。民眾黨方面，自年初輸掉2024總統大選後，支持度呈直線下滑，從 1月的22.5%到現在12.6%，流失44%支持者，衝擊不可謂不大。而黨主席柯文哲遭司法追訴和收押禁見，是9月的事情，顯然不是黨支持度長期下滑的唯一因素。台灣民意基金會指出，比較8月、9月與10月的政黨支持度就可一目了然。簡單來說，這3個月民眾黨支持度只下滑1.2個百分點，可以充分證明，雖然主帥9月中箭落馬，但民眾黨支持者並沒因此而作鳥獸散。未來的發展，將完全看柯文哲司法案情的演變而定。而此民調訪問期間為10月13至15日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話 757人，手機 320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。