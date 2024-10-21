我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押，媒體披露，北檢查扣到柯文哲的冷錢包，目前正在破解中。對此，民眾黨團主任陳智菡今（21）日說，這種子虛烏有的傳言，到底要一傳再傳，傳到何時才願意罷休？《菱傳媒》報導，北檢在幾波搜索後，查扣到柯文哲的冷錢包，現應已送交廉政署或北檢入庫保管，但可能尚未尋獲冷錢包的「助記詞」。此外，柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜在北檢大動作偵辦京華城後，隨即出境前往日本落腳，動機與時點遭到遭疑，有可能受託保護助記詞。對此，陳智菡說，如果有冷錢包的話，相信台灣司法專業，偵防人才非常多，若有冷錢包，應該一開始就已經搜索到了，怎麼會到現在還又傳出，而且還沒有辦法破解？「那這種子虛烏有的傳言，到底要一傳再傳，傳到什麼時候才願意罷休？」至於「橘子」許芷瑜是否負責保管柯文哲冷錢包關鍵金鑰密碼，陳智菡僅說，有很多猜測、謠言，像是科幻小說一般的情節，就無法一一回覆了。