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民眾黨主席柯文哲的父親柯承發被證實已住進加護病房，病情嚴重，而在押中的柯文哲18日深夜就依規申請，到台大醫院探視過父親。不過，民眾黨19日在新竹的晚會中，議員則聲稱司法迫害、害柯氏父子「骨肉分離」。對此，媒體人黃智賢質疑民眾黨刻意操作悲情，「利用台灣人善良的天性，來壓迫司法偵辦。可恥。」黃智賢昨發文首先為柯承發早日康復祈福，但她話鋒一轉列出12點，質疑民眾黨19日的新竹晚會中，包括柯文哲的胞妹柯美蘭、民眾黨竹市議員李國璋等人都強調柯爸爸重病並痛罵司法。李國璋還說，他相信柯文哲還不曉得父親已被送進加護病房、感嘆司法竟造成柯家父子不知彼此下落，黃智賢認為，「他講這些，當然是要操作悲情。利用台灣人善良的天性，來壓迫司法偵辦。可恥。」針對民眾黨發言人戴于文被媒體問到柯文哲是否在18日探視過柯爸爸時，僅回應「家屬確實有將病危通知交由律師，代依規定提出申請，謝謝大家對柯爸的關心。」黃智賢也不滿指出，戴于文沒有正面證實柯文哲到底探視過父親了沒有，但前立委蔡壁如後來就證實，柯文哲早在18日深夜就去看過父親，「戴于文，你還可以更不誠實一點啊！探視過，你為什麼還要演？還要騙？」黃智賢認為，李國璋的發言的目的就是想傷害司法人員，「不惜利用老人家的病情」。而戴于文的回應，也把一切事物扭曲說謊，包裹在煙霧中，讓人看不清。她並反問：「還是民眾黨的正義，是法律無權管柯文哲跟民眾黨？」