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藍白以原住民禁伐補助未編足為由，於立法院杯葛明年度中央政府總預算案，黨團今（21）日再次進行協商，行政院長卓榮泰昨晚發文，以同事聚餐點餐比喻總預算一事，更稱「餐廳也可以決議把我趕出去！一切重新再來」，意指倒閣。對此國民黨立委謝龍介表示，在野黨是多數為何要倒閣？如果要重選可以，那就總統跟立委都重選，更嗆要大家重選，總統又要繼續做，「天下便宜你占盡，哪有這樣的」。卓榮泰昨晚發文以點菜來比喻總預算僵局，更稱「餐廳也可以決議把我趕出去！一切重新再來」，意指倒閣。對此謝龍介表示，在野黨是多數，為什麼還要倒閣？如果要重選可以，哪就總統跟立委都要重選。謝龍介表示，賴清德得票率僅4成，那也應該重選，現在就來拚看看會不會過5成，說不定賴自己覺得做得不錯，重選有機會變支持度5成以上，也比較有正當性。最後謝龍介有說，現在執政黨在立院是少數，現在又說要倒閣大家重選，總統又要繼續做，「天下便宜你占盡，哪有這樣的」。