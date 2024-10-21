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台灣民意基金會今（21）日公布最新民調，結果顯示民進黨31.1%、國民黨25.3%、民眾黨12.6%、時代力量2.3%。與上月相比，民眾黨支持度微幅上揚0.6%，對此資深媒體人黃揚明表示，民眾黨支持度已觸底反彈，代表該黨定調政治司法迫害的策略確實有效。台灣民意基金會今日公布最新民調，結果顯示民進黨31.1%、國民黨25.3%、民眾黨12.6%、時代力量2.3%、其他政黨1.4%、沒特別支持哪一黨26.6%、不知道0.7%。與上月相比，民進黨重挫4.4%，國民黨上揚2.1%，民眾黨止跌回升 0.6%，時代力量下挫 2.8%， 中性選民遽增 5.3%。台灣民意基金會分析，民進黨支持度下降，可能和近一個月來的兩大事件有關，一個是死刑釋憲結果，惹怒部分傳統支持者；另一個則是，獨派陣營開始對總統賴清德「重中輕台」言論的反彈。對此黃揚明表示，民調時間為本月13日至15日，正值基隆市長謝國樑罷免案投票期間，綠營表態率可能因此下降，而藍綠支持度的起伏，可再觀察下次調查的趨勢。對此黃揚明認為，民眾黨支持度已觸底反彈，這代表該黨定調政治司法迫害的策略確實有效；但也不解前幾天同一機構的民調稱超過7成認同賴清德的國慶演說，現在又解讀民進黨的支持度降低是因獨派、台派對國慶演說反彈，坦言有點怪。