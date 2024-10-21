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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，今（21）日媒體披露，柯文哲用來存放虛擬貨幣的「冷錢包」已經被找到，但關鍵金鑰仍下落不明，疑似在柯文哲滯留日本的隨行秘書「橘子」許芷瑜手中。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪時則嘲諷：「這些科幻小說，拜託！不要再繼續造謠了，寫科幻小說真的收視率愈來愈差了。」黃國昌今天在立院受訪時，針對柯文哲「冷錢包」一事，仍強調是媒體在寫「科幻小說」，沒有多做其他回應。他並強調，媒體近期所披露的案情收視率已經愈來愈差。有關行政院長卓榮泰針對中央政府總預算案卡關提出「點菜說」，黃國昌則重申，他覺得最重要的原則是行政院必須遵守法治國原則，依法行政、依法給予因為禁伐犧牲的原住民合法補償。「依法行政、依法編列預算這個法治國原則是非常重要的民主法治原則，這不是菜市場喊價，更不是餐廳點菜。」至於《財劃法》修法朝野吵成一團，黃國昌則強調，2012年在野的民進黨主席蘇貞昌曾率領綠營執政縣市首長大聲疾呼《財政收支劃分法》非修不可，總統賴清德2017年擔任閣揆時也說要推動修法。現在大家追問民進黨行政院的版本什麼時候要提出來，財政部一直說再研議，結果行政院長卓榮泰在立院備詢時又露出狐狸尾巴，竟然說現在的版本是最好的版本。黃國昌痛批：「所謂研議就是我沒有要修啦！以拖待變、欺騙台灣社會。請民進黨站出來說清楚講明白，這樣的髮夾彎、這樣的雙標，到底要給台灣社會傳遞什麼樣的價值？」