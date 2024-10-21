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淘寶天貓海外台灣分站今日公布與街口支付合作正式導入本地化支付服務，讓「無卡族」的台灣用戶，也能輕鬆享受跨境與本地不同的電商購物樂趣，同時為歡慶街口支付服務上線，即日起淘寶用戶選擇街口指定帳戶完成訂單支付，即可享每筆最高2%街口幣，誠意回饋無上限，更祭出結帳免手續費限量優惠，讓沒有信用卡的大學生等族群也能透過街口的便捷支付服務，輕鬆享受淘寶的跨境購物樂趣。瞄準台灣廣大「無卡族」！淘寶、街口攜手升級跨境購物支付體驗便捷的電子支付已成為現代消費者主流趨勢，為滿足消費者對於電子支付日益增長的需求，淘寶宣布正式導入台灣本土知名品牌-街口支付，台灣用戶可選擇街口支付作為付款方式，讓支付過程更簡單、便捷。作為台灣唯一與29家大型銀行直接串接的電子支付平台，街口支付用戶不僅能直接從各大銀行帳戶進行支付，隨時隨地用手機輕鬆完成交易。此外，街口支付無需綁定信用卡，用戶只需透過銀行帳戶或儲值方式即可付款，讓沒有信用卡的大學生等族群也能輕鬆購物，且不須支付 1.5% 海外交易手續費。此外，淘寶用戶使用街口「街利存帳戶」付款，不限金額筆筆皆享2%街口幣回饋無上限；使用「街口帳戶」付款，不限金額筆筆享最高1%街口幣回饋無上限，10月31日晚間八時至11月11日更祭出結帳免手續費限量優惠，讓消費者享受跨境電商的購物樂趣同時，也能買越多賺越多。「全民首購開買啦大紅包」！新用戶註冊淘寶立刻送約270元台幣血拼大紅包 名額無限！2024年淘寶雙11不僅有全站優惠，針對新用戶更正式祭出「首購開買啦大紅包」計畫，凡新用戶註冊淘寶帳號，即能馬上領取人民幣60元購物紅包（約新台幣270元），首購還享有免費本地退貨、稅費0元和免支付手續費的三大專屬服務，讓初次體驗的用戶能無負擔地享受淘寶購物樂趣。更令人期待的是，今年淘寶全站超過10億件商品免運，凡單筆消費滿人民幣99元，無論選擇7-ELEVEN超商取貨亦或選擇海運宅配到家皆能免費送達，就算是網購新手皆可輕鬆搞定，讓購物變得隨心所欲。【2024年雙11優惠活動期間】第一波：10/21 20:00~10/24 23:59第二波：10/31 20:00~11/11 23:59【官方活動連結參考】