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▲梁云菲上個月才被拍到與男友在陽台熱吻，不料18日傳出兩人分手的消息。（圖／梁云菲IG）

▲梁云菲（右）和男友小銨（左）上個月去馬爾地夫度假，兩人被狗仔拍到在陽台激吻。（圖／梁云菲IG）

國光女神梁云菲2022年5月認愛圈外男友小銨，上個月與男友在馬爾地夫度假時還被狗仔拍到在陽台熱吻，照片被發出來她不但沒生氣，還稱讚狗仔拍出「粉紅泡泡」的氛圍。不過，梁云菲昨（20）日在社群上發出落淚黑白照，再加上「愛情有保存期限」、「在台灣沒牽掛了」等貼文，讓不少粉絲相當擔心是否感情生活出狀況。梁云菲18日爆出分手疑雲後，昨（20）日又在社群上發出一張黑白照片，配文更寫下「淚水是，人類所能製造，最小的海洋。淚失禁體質的我，卻迷失在自己的汪洋。」仔細一看照片中梁云菲的臉頰上也確實有兩行淚水落下。後來梁云菲又發出「現在沒牽掛在台灣，可以去世界流浪了。」貼文一發出就有粉絲在底下留言「妳走到哪裡都是有光的」、「做自己的太陽」等，而先前與男友的熱吻貼文也消失得無影無蹤。實際上，梁云菲6天前就在社群寫下「愛情有保存期限」3天前也寫下「曾經的彼此奔赴，哪怕只有過程，認真相愛過，就是最好的結果。放手的課題，要用一輩子去學習，而淚水與勇氣的交織，都會讓我們變成一個更堅定的大人。」更在文末標上Hashtag好好感謝遇見、好好珍惜停留、好好轉身離開、好好說再見，讓外界不難看出她心境上的變化。