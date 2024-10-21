台北市長蔣萬安今南下台中，與市長盧秀燕簽署台中捷運藍線建設計畫合作備忘錄，他指出未來台北、台中在很多領域都會合作，「就如秀燕市長與萬安」情同姊弟，越來越緊密。盧秀燕也說北捷有很多心得與技術，即使是過去繞遠路的經驗，也能避免再重複，讓中捷少走冤枉路。
台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今（21）日正式簽署台中捷運藍線建設計畫合作備忘錄，儀式於中市府前的府會園道舉行。蔣萬安致詞時指出，台北捷運工程局有38年歷史，台北也是全國唯一有能力從評估到交車營運一條龍服務的地方政府，有非常豐富經驗、優秀人才，是全台灣共同資產。之前的綠線就是北市代為施工發包，接下來的藍線施作，兩市將共同培養專業人才、技術與經驗。
他回顧前台北市長黃大洲任內興建捷運6線齊發，現在北捷最高運量200萬人次，未來更將有完善的全環路網，今天兩市攜手，從此將翻開新的篇章，在很多領域都會持續緊密合作，帶給市民更好的生活品質，「就如秀燕市長與萬安一樣，情同姊弟，會越來越緊密」。
盧秀燕指出，台中市有100多萬輛汽機車，數量全國最多，興建捷運迫不及待，未來也將是6線齊發，已通車的綠線是任脈、藍線是督脈，打通工作非常重大。日前有藍綠資深議員質疑，依過往風評、興建中捷綠線經驗，台北市捷運工程局不是最好的合作選擇，盧秀燕也主動轉圜，指捷運要蓋得又快又好，需要很多心得、很多技術，好的就直接拿來用，過去比較不好的、繞遠路的，「他們會給我們指導、少走冤枉路，我們就會蓋得又快又好」。
中市府交通局長葉昭甫簡報時表示，捷運藍線全長24.78公里，沿台灣大道設置8座高架車站、12座地下車站，沿線人口數達75萬人，為台中市最重要的交通經濟動脈。未來由北捷技術指導、籌備中的台中市捷工局施作，成為台中市捷運啟動的雙引擎。
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他回顧前台北市長黃大洲任內興建捷運6線齊發，現在北捷最高運量200萬人次，未來更將有完善的全環路網，今天兩市攜手，從此將翻開新的篇章，在很多領域都會持續緊密合作，帶給市民更好的生活品質，「就如秀燕市長與萬安一樣，情同姊弟，會越來越緊密」。
盧秀燕指出，台中市有100多萬輛汽機車，數量全國最多，興建捷運迫不及待，未來也將是6線齊發，已通車的綠線是任脈、藍線是督脈，打通工作非常重大。日前有藍綠資深議員質疑，依過往風評、興建中捷綠線經驗，台北市捷運工程局不是最好的合作選擇，盧秀燕也主動轉圜，指捷運要蓋得又快又好，需要很多心得、很多技術，好的就直接拿來用，過去比較不好的、繞遠路的，「他們會給我們指導、少走冤枉路，我們就會蓋得又快又好」。
中市府交通局長葉昭甫簡報時表示，捷運藍線全長24.78公里，沿台灣大道設置8座高架車站、12座地下車站，沿線人口數達75萬人，為台中市最重要的交通經濟動脈。未來由北捷技術指導、籌備中的台中市捷工局施作，成為台中市捷運啟動的雙引擎。