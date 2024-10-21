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▲台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕簽署台中捷運藍線建設計畫合作備忘錄。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.21）

台北市長蔣萬安今南下台中，與市長盧秀燕簽署台中捷運藍線建設計畫合作備忘錄，他指出未來台北、台中在很多領域都會合作，「就如秀燕市長與萬安」情同姊弟，越來越緊密。盧秀燕也說北捷有很多心得與技術，即使是過去繞遠路的經驗，也能避免再重複，讓中捷少走冤枉路。台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今（21）日正式簽署台中捷運藍線建設計畫合作備忘錄，儀式於中市府前的府會園道舉行。蔣萬安致詞時指出，台北捷運工程局有38年歷史，台北也是全國唯一有能力從評估到交車營運一條龍服務的地方政府，有非常豐富經驗、優秀人才，是全台灣共同資產。之前的綠線就是北市代為施工發包，接下來的藍線施作，兩市將共同培養專業人才、技術與經驗。他回顧前台北市長黃大洲任內興建捷運6線齊發，現在北捷最高運量200萬人次，未來更將有完善的全環路網，今天兩市攜手，從此將翻開新的篇章，在很多領域都會持續緊密合作，帶給市民更好的生活品質，「就如秀燕市長與萬安一樣，情同姊弟，會越來越緊密」。盧秀燕指出，台中市有100多萬輛汽機車，數量全國最多，興建捷運迫不及待，未來也將是6線齊發，已通車的綠線是任脈、藍線是督脈，打通工作非常重大。日前有藍綠資深議員質疑，依過往風評、興建中捷綠線經驗，台北市捷運工程局不是最好的合作選擇，盧秀燕也主動轉圜，指捷運要蓋得又快又好，需要很多心得、很多技術，好的就直接拿來用，過去比較不好的、繞遠路的，「他們會給我們指導、少走冤枉路，我們就會蓋得又快又好」。中市府交通局長葉昭甫簡報時表示，捷運藍線全長24.78公里，沿台灣大道設置8座高架車站、12座地下車站，沿線人口數達75萬人，為台中市最重要的交通經濟動脈。未來由北捷技術指導、籌備中的台中市捷工局施作，成為台中市捷運啟動的雙引擎。