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中國解放軍東部戰區在上周發動聯合利劍-2024B圍台軍演，並迅速在13小時就落幕。這已是中國今年第二度，且連續三年發動圍台演習作戰，這是否會是中國攻台的戰略一環？前美國國防部官員胡振東在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，其實中國圍台軍演只是一場秀，若要攻台，一定是速戰速決，不太可能用封鎖的方式，他也提出主因。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請前美國國防部官員胡振東，談及最新全球軍事解析與美中台戰情還有美國大選戰況。主持人邱師儀問到，中國上週發動聯合利劍-2024B圍台軍演，如果將來真的發生戰爭，共軍打台灣的模式是什麼？中共近年來似乎越來越愛講圍台軍演，假設將來中國不打熱戰而是使用灰色地帶侵擾戰略，真的可能用圍台的方式來發動對台作戰嗎？圍台的罩門又在哪裡？胡振東表示，這次演習最主要的目的還是在嚇台灣，讓台灣人知道他們不高興，在軍事方面想表明的是只要他們想，就可以馬上封鎖台灣；然而，胡振東認為，事實上，中國如果要攻台，一定速戰速決，不太可能用封鎖的方式。胡振東指出，台灣不好封鎖，內部庫存理論上是能撐三周到一個月，且一旦開始封鎖，馬上就會受到世界的經濟制裁，很多國家的船就不會前往中國，中國的出口也出不去，中國央行隨即也會面臨全球金融體系制裁考驗，如俄國一般，在非軍事方面會受到很大損失。胡振東進一步提到，若中國不能成功封鎖，反而給盟軍三周的時間把軍隊往前帶到台灣周遭的日本或菲律賓，那習近平要用軍力佔領台灣的機會幾乎快等於零，且封鎖是非常難做到的事情，二戰後的柏林都未能完全做到，同樣的狀況在現在仍可能發生，大型運輸機直接進來，補給船用護航艦隊同樣也能直接進來，中共也不會那麼笨。胡振東敘述，中國在攻台前，一定會用許多網路認知作戰的層面影響，從台灣內部率先分化，使親共的第五縱隊率先破壞台灣基礎面的東西，再發射飛彈，台灣也有不少親共媒體一天到晚在幫中國宣傳，「以前的大使、立法委員成天幫中共宣傳」，當你沒有利用價值的時候，可看看中共是如何對待那些對於他們來說沒有用價值的人。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。