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▲導演劉易（左起）、演員水川麻美、市長陳其邁、演員張洛偍、製作人鄭心媚今一同現身公開新卡司。（圖／零日文創提供）

▲水川麻美首次來到高雄，她對高雄的美食讚不絕口，尤其是酸菜白肉鍋。（圖／零日文創提供）

▲導演劉易（右）與高雄市長市長（中）相談甚歡。（圖／零日文創提供）

全球首部以台海戰爭為題材的影集《零日攻擊》近日在高雄拍攝，該劇備受矚目的卡司陣容再度擴大，今（21）日高雄市長陳其邁探班並宣布，日本知名女星水川麻美將正式加入演出。這是水川麻美首次來台參與影集拍攝，她將在《零日攻擊》中飾演一名遊走於密探和警方間的神祕角色，展現多變風格，預計將讓影迷再次驚豔。陳其邁也親自送上高雄捷運的「蜜柑站長」萌貓玩偶，並希望觀眾能透過該劇看見高雄不同於以往的城市風貌。水川麻美憑藉《醫龍》、《東京女子圖鑑》及《重啟人生》等作品在台擁有高人氣，這次受邀參演《零日攻擊》，她表示相當榮幸。她飾演的角色充滿挑戰性，遊走在密探與警方間的神祕身分，將以多變的姿態引領劇情發展。水川麻美也提到，這是她首次來到高雄，看到高雄港附近的高樓大廈，讓她聯想到日本的橫濱，感到格外親切。她也對高雄的美食讚不絕口，尤其是酸菜白肉鍋，讓她大為驚豔。高雄市長陳其邁此次以地主身分探班，對《零日攻擊》選擇在高雄取景表示十分榮幸。他指出，高雄的景觀和文化非常適合各類影視拍攝，希望能鼓勵更多創作者來高雄拍攝當地的故事，展現這座城市的獨特魅力。他也透露自己平時喜歡追劇，特別是短篇幅的影集，對於這部作品充滿期待。陳其邁更強調，高雄近期影視作品表現亮眼，像是《鹽水大飯店》剛在金鐘獎獲得迷你劇集導演獎的肯定，進一步證明高雄作為影視產地的重要性。《零日攻擊》總製作人鄭心媚透露，自今年3月開拍以來，劇組遇到多樣複雜的拍攝需求，高雄市政府提供了極大支持，協助多元場景的協拍。導演劉易則表示，這部作品結合了黑色幽默和嚴肅議題，探討兩岸緊張局勢下，台灣本地人、旅台日人及陸配的生活與情感糾葛，通過這部影集，觀眾將能更深刻理解這些不同背景人物的心境變化。《零日攻擊》目前已接近拍攝尾聲，預計將於今年11月完成拍攝，並於明年第一季進行後製。製作團隊透露，這部劇集耗時三年籌備，十集內容將帶給觀眾極具深度的觀看體驗，並且正在密集洽談播出平台。此外，劇組也對第二季充滿期待，盼能與觀眾再次見面。