我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國總統大選即將到來，中國在選前一個月內對台發動圍台軍演，美中台關係以及中國對台侵略作戰再度浮上檯面，台灣現今的防空系統是否能因應中國攻擊？前美國國防部官員胡振東在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，中國要攻台，需先經過台灣海峽，這裡是對中國來說最為艱困區域，因這台海是個幾乎完美的Kill Zone，且要通過台灣層層的防空飛彈系統並不容易。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請前美國國防部官員胡振東，談及最新全球軍事解析與美中台戰情還有美國大選戰況。主持人邱師儀提到，「Tony，你曾經多次跟我聊天時談到台灣的防空飛彈系統是很密的」，若中共要攻台需渡過台灣海峽，這道過去被視為黑水溝的關卡，能否說明為何台灣海峽是中國攻台的困難點。胡振東表示，台灣海峽是個幾乎完美的殺戮地帶，完全沒有地方躲，沒有山或樹，不論是在天空或海上，完全是開放的，中華民國軍隊和盟軍只要往(中國)裡面射就好，「因為你總是要過來的嘛」，飛機過來要躲哪裡。胡振東指出，只要台灣海峽上空沒有友軍，這很容易殺，盟軍最怕的就是Friendly Fire，誤傷自己的友軍，在戰場上最糟糕的，就是花時間判斷對方是敵是友，一旦陷入這種狀況，對方已經逃走了。胡振東進一步提到，現在的武器都很聰明，會自己找Target，例如台灣買很多的魚叉飛彈，有飛機射的空射型，地上射的魚叉，船艦或潛艇射的魚叉，全部都能精準自如鎖定目標。胡振東強調，台灣的防空飛彈是一層一層的，天弓、愛國者、Nasams，再到最後的刺針和Phalanx(方陣近迫武器系統)，要活過層層防禦其實有困難。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。