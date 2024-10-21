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台中市政府研考會進行市府各機關服務稽核評比，去年整體服務的落實度83.31分，創下盧秀燕市長執政5年以來的新低分，其中主辦台中購物節的經發局年度平均69.08，市議員楊典忠、鄭功進質疑，是否市府各局處服務工作越來越不確實，大家都在做表面工夫？楊典忠並舉自己為例，到機關洽公時，有穿議員服務背心和沒穿背心，公務員態度就差很大。楊典忠指出，去年度台中市政府整體服務落實度，有92 個機關的整體服務落實度下滑，占60％；54個機關服務稽核成績連2年退步，占35％；連續2年分數下滑超過10分的機關有13 個，其中民政委員會所屬的公所、戶政事務所占一半以上，是否市長盧秀燕連任後，就不必重視服務了？楊典忠說，有些公務員連議員都不甩，某次他沒穿服務背心到某機關，認不出他身分的公務員，態度和之前「面對議員」時差很多，可見媒體評比五星市長的背後，市政服務工作並沒有那麼好，一切表象都是盧秀燕「國王的新衣」。副市長黃國榮表示，市府應該更努力維持高水準，相關局處長都在議會現場，聽到都會檢討改進。民政局長吳世瑋表示，部分單位承辦業務編制人數太少，導致服務品質降低，牽涉到人力問題，可能沒辦法短時間改善。對於服務稽核成績下滑的區公所或戶政所，通常都是個案問題導致，會和區長、主任懇談找出原因。