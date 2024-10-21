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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，18日依規申請，深夜探視病重的父親柯承發；對此，工運人士鄭村棋批評，檢調辦案「哩哩落落」，把柯文哲壓在那裡，讓他父親重病都不能盡孝。鄭村棋今（21）日在政論節目《新聞大白話》表示，柯文哲父親重病，大家應該關切，不應幸災樂禍、落井下石，柯文哲作為人子，今天在看守所裡面，雖然依法可以見到他的父親，還是令人有些感慨。鄭村棋認為，如果將來有一天發現純粹是政治迫害，柯文哲如果沒有法律的真正犯法，那把柯押在那裡，讓柯父親重病都不能夠盡孝，甚至無法用醫生的資源好好為柯父治病，那就罪莫大焉。鄭村棋指出，柯文哲羈押兩個月都快到期了，聽說到期前五天檢察官就要提出申請；鄭呼籲檢察官，該起訴就起訴，如果不起訴就放柯回去，或是起訴之後先讓柯交保，讓柯處理家裡的特殊情況。鄭村棋認為，北檢辦案辦到這樣「哩哩落落」，有點過份。鄭表示，柯文哲父親的生病會給檢察官帶來很大的壓力，檢調可能會用圖利罪去辦柯，但檢察官如果找不出確切的證據，又交代不了，最後勉強起訴，導致柯文哲的父親有病不能好好被照顧，不但將嚴重侵犯柯文哲的人權，也侵犯到親子之間應有的關係。鄭村棋強調，這個案子事關重大，又給了這麼多的時間，卻沒有具體的東西，僅憑週刊媒體、輿論辦案，其他綠媒就一湧而上，瘋狂互咬，非常糟糕；鄭認為導致這一現象，跟北檢本身辦案有關係，因為這個案子到目前為止辦不出來，如今演變成人情上的壓力。