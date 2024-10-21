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苗栗縣警察局說，林姓兄弟今天酒後口角，弟弟情緒失控持刀揮舞，哥哥拿自製獵槍威嚇卻不慎扣下扳機，誤射弟弟腿部，幸送醫無礙，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪偵辦。警察局表示，大湖分局泰安分駐所下午2時許獲報，泰安鄉錦水村圓墩部落疑發生獵槍誤傷事件，1人受傷。警方說，經查37歲與33歲林姓兄弟酒後口角，弟弟情緒失控拿刀揮舞，哥哥也拿自製土造獵槍威嚇，卻意外扣下扳機，造成弟弟左小腿受傷，送醫無大礙。警方表示，在林姓男子住處查扣無照獵槍1枝、喜得釘1發（火藥），而自製獵槍須申請取得執照，原住民如果未依規定持自製獵槍打獵，可依槍砲彈藥刀械管制條例處新台幣2000元到2萬元不等罰鍰；如果未依規定申請，將依法開罰，並輔導原住民及漁民依法申請自製獵槍及魚槍。