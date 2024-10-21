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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城貪污圖利案遭羈押，對此民眾黨定調為司法迫害，上周六晚間在新竹市舉辦活動聲援，過程中民眾黨立委黃國昌稱「柯文哲個人清白是台灣人民未來」，對此主播張雅琴不禁啞口無語「呃」，表示自己要挑戰黃國昌，如果柯文哲不清白，那台灣人又怎麼了嗎？反問黃國昌怎麼知道柯文哲有沒有圖利、有沒有拿錢，不然怎麼這麼確定？更反嗆「什麼叫他的清白是我們的未來，跟我沒關係，不要牽拖我」。對於黃國昌稱「柯文哲個人清白是台灣人民未來」，讓張雅琴啞口無言「呃」，質疑柯文哲如果不清白，台灣人民怎麼了？台灣人未來就沒了嗎？批評黃國昌從一個學法的人變成法盲。張雅琴表示，她要挑戰黃國昌，是哪個眼睛看到？哪個耳朵聽到？哪個證據白紙黑紙？怎麼知道柯文哲有沒有圖利？有沒有拿錢？如果到時候柯文哲被起訴有拿錢，黃國昌是不是也有分一筆？不然怎麼這麼確定，最後更反嗆「什麼叫他的清白是我們的未來，跟我沒關係，不要牽拖我」。