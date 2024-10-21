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民眾黨主席柯文哲父親柯承發病重住院，前立委蔡壁如昨證實柯文哲已經前往醫院探視父親，並指有人帶病歷給柯文哲看，民眾黨立院黨團主任陳智菡今澄清，帶病歷進監所是違法行為，根本不可能！蔡壁如晚間則說，據她所知，是有人申請病歷，透過律見轉交給柯文哲，此後不再回應陳智菡所言。民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，父親柯承發病情近日急轉直下，家屬甚至收到病危通知。柯文哲18日在戒護下，赴醫院探望父親。前立委蔡壁如利用假日為民眾黨宣講，昨天她受訪時，證實柯文哲已經到醫院探望過父親，並透露因為時間太晚，她沒辦法陪同。她稱讚柯文哲是很專業的醫師，「因為還是有朋友，就是把柯爸爸的病歷，帶進去給他看。」民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（21）日打臉蔡壁如，指柯文哲傍晚去探父，並不是蔡壁如說的「很晚」，且羈押禁見期間不能夠通信通訊，「所以根本不可能有所謂的朋友，帶著病歷進去給柯文哲主席來看這樣的狀況，這個是違法的行為」。台中市議會民進黨團今天砲轟蔡壁如拒絕列席質詢，蔡壁如除了以訊息簡答媒體「上班時間不回應新聞」，中午休息時續答，指為了府會和諧可以到議會備詢。但市府擔心變成常態，因此「循例」向議會溝通不出席。晚間有媒體聯絡上她，蔡壁如再表示據她所知，是有人把柯爸的病歷交給律師，經由律見轉交給柯文哲看，並言明此後就再不回應陳智菡所言。至於市議員質疑她的工作，蔡壁如表示自己擔任市府顧問，工作就是督導海線8個行政區，例如民政局排定的區務會報、各局處活動、地方協調會等，以及市長、副市長交派的行程與任務，她一直照市府相關規定工作，相信很多人都有看到。顧問屬責任制，上下班雖不必打卡，但她只要沒有在外行程，都會進市府辦公室。