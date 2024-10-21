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中國上週展開解放軍「聯合利劍-2024B」環台軍演，今（21）不少中國網友發現多架從無錫、大連、北京等地飛往福州長樂國際機場航班全都改降至附近其他機場，疑似出現空中管制，而稍早福建平潭海事局又發布「航行警告」，指出平潭牛山島沿海部分區域22日將進行實彈射擊，禁止船舶駛入。根據福建平潭海事局發出航行警告，牛山島沿海區域22日上午9時至下午1時開展實彈射擊，禁止一切船舶駛入，其禁止駛入區域為：A：25°31'00“N/119°56'00"E；B：25°24'00"N/119°56'00"E；C：25°24'00"N/120°03'00"E；D：25°31'00"N/120°03'00"E。牛山島位於福建省福州市平潭島以東，距離台灣的最短距離為牛山島到新竹南寮漁港，直線距離為119公里，距離台北市則約165公里。此外，中國官媒《紅星新聞》和《海峽都市報》今也報導指出，多位中國網友收到航班資訊軟體《飛常準》的訊息，表示多架從無錫、大連、北京等地飛往福州長樂國際機場的航班在空中盤旋後，均備降至附近的溫州機場及廈門機場，備降原因暫不明，而且航班誤點率是「百分之百」。機場工作人員解釋，經查確實是有很多航班備降在溫州、廈門等附近機場，並稱查詢了結果「基本上都是因為流量控制」，而交通管制是交管部門為了避免飛機出現危險碰撞或距離過近，讓飛機有秩序起飛及降落的指令，以確保飛行安全，但在中國一般大面積空中流量管制，經常都與軍方相關因素有關，因此這次管制也掀起不少討論。