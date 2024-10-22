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週刊今（22）日揭露民眾黨主席柯文哲十大金主身分，其中提到柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜今年5月就已赴日，但8月曾短暫返台2天，在接獲柯文哲密令「Orange 京華出境」後才又去日本。據《鏡週刊》報導，柯文哲的USB帳本已經全被破解，柯的十大金主包括「大金先生」、代理日本大金空調的和泰興業前董事長蘇一仲以及力積電黃崇仁等，而遊說財經界大咖捐款的，則是現任基隆市副市長邱佩琳。週刊另爆料，柯文哲今年3月就下令徹查政治獻金等事務，而「橘子」許芷瑜與柯競總大帳房李文宗交接後，5月就到日本，8月27日短暫返台僅2天，就接獲柯文哲密令「Orange 京華出境」，29日又出境赴日。這段期間北市議員應曉薇遭境管被帶回廉政署、跟威京集團主席沈慶京雙雙遭羈押，確定檢方已經開始辦京華城案。週刊指出，北檢仍盼「橘子」許芷瑜盡快返台，釐清金流跟帳務，完成全案的關鍵拼圖。