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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，他上週五因爸爸柯承發病重申請探視獲准，不過，由於前立委蔡壁如揭露柯文哲探父、有熱心友人拿柯爸病歷給柯文哲等細節，遭柯文哲胞妹柯美蘭在群組中狂噴「閉嘴」，要蔡壁如別再談柯家事。對此，「韓家軍」、菜農林佳新今（22）日驚嘆，這種小事竟然也能內鬥到眾所皆知，令人歎為觀止，幸好柯文哲沒當上總統。前立委、現任台中市府顧問蔡壁如因揭露柯文哲早在18日就已經去過台大醫院探視父親柯承發，且有友人拿柯爸病歷給柯文哲看，昨先是被立院黨團辦公室主任陳智菡打臉稱資訊有許多錯誤。而柯文哲胞妹柯美蘭更在群組中狂噴「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」，群組對話更被截圖報導。對此，「韓家軍」、菜農林佳新感嘆，民眾黨「寶」多就算了，這種非常時期還能噴這種口水，真是不嫌事多。他認為，台灣人厚道，不會太在意柯文哲如何得知父親病情。外界更在意的是柯文哲是否如實申報政治獻金，有沒有私拿政商名流的錢，「民眾黨說不清反而在在意這種小事，還內鬥噴到上新聞眾所皆知，真是令人歎為觀止」。林佳新認為，幸好柯文哲家庭沒有當上總統，否則恐怕會重演陳水扁的「家天下」。