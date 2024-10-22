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共軍上週才舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局昨日發布「航行警告」訊息，宣布今（22）日在距離台北市165公里的平潭牛山島沿海部分區域，將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。國防部今（22）日表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機17架次，其中11架次共機逾越海峽中線，另有共艦9艘次持續在台海周邊活動。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。根據國防部今日上午發布中共解放軍進入台海周邊空域活動動態，自昨天上午0803時起至1828時止，在台灣海峽偵獲中共主戰機及無人機共計14架次，其中8架次逾越海峽中線；另外，昨日0850時至2051時在西南空域偵獲輔戰機2架次；1938至2119時在北部空域偵獲無人機1架次。國軍強調，運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。根據福建平潭海事局昨日發布航行警告訊息，宣布今日早上9時到下午1時，平潭牛山島沿海部分區域，將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島隸屬於福州市平潭縣，是中國距離台灣本島最近的地方，與台北市直線距離約165公里，牛山島上設有燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。