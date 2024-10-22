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總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜召集多次朝野協商，仍未能化解。行政院長卓榮泰日前在臉書用「點餐說」表明行政院立場。卓揆今（22）日在立法院答詢時說，編列預算要按照《憲法》、《預算法》精神，如果增加歲出、減少歲入，要徵詢行政院意見，如果有這樣程序，兩院尊重，就毫無問題。卓榮泰也提到，釋字391號解釋，「立法院不得比照審議法律案之方式逐條逐句增刪修改，而對各機關所編列預算之數額，在款項目節間移動增減並追加或削減原預算之項目。蓋就被移動增加或追加原預算之項目言，要難謂非上開憲法所指增加支出提議之一種，復涉及施政計畫內容之變動與調整，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，有違行政權與立法權分立，各本所司之制衡原理，應為《憲法》所不許。」卓榮泰說，這次若行政院開了先例，未來還會接踵而來，不過行政院願釋善意，因此他在臉書說，「只此一次，下不為例」，這次行政院可以接受，但立法院必須同意，以後不會如此要求，下不為例，這次可以，只是還是必須補正《預算法》的程序，要徵詢行政院意見。