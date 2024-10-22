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▲台灣民意基金會公布「死刑釋憲、中共軍演與台灣民主」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

共軍上週才舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局昨日發布「航行警告」訊息，宣布今（22）日在距離台北市165公里的平潭牛山島沿海部分區域，將展開實彈射擊。在兩岸關係持續緊張之際，根據台灣民意基金會今日公布最新民調，50.3%民眾對國軍防衛台灣能力缺乏的信心，但是受訪民眾只有41.8%擔心中共封鎖台灣。台灣民意基金會今日公布「死刑釋憲、中共軍演與台灣民主」民調，當詢問:「我海軍司令唐華日前公開說：只要上面一聲令下，共軍已準備好隨時封鎖台灣」。您是否擔憂這種情況發生?」結果發現：14.4%非常擔憂，27.4%還算擔憂， 35.3%不太擔憂，20.5%一點也不擔憂，2%沒意見，0.5%不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成二擔憂中共可能隨時軍事封鎖台灣，五成六不擔憂。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，就算是中共已準備好隨時軍事封鎖台灣，絕大多數台灣人並不擔憂。當詢問如果中共近期武力犯台，您對國軍防衛台灣的能力有沒有信心?」結果發現：16.9%非常有信心，28.3%還算有信心，25.2%不太有信心，25.1%一點也沒信心， 3.5%沒意見，1.1%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五對國軍防衛台灣的能力有信心，50.3%沒信心。游盈隆表示，沒信心者比有信心者多 5.1 個百分點。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，台灣人民對國軍防衛台灣的能力出現信心危機。 這是一個嚴重的警訊。當詢問:「美國總統拜登最近(9/29)批准對台灣提供 5.67 億美元(約新台幣180億元)軍援，以加強台灣軍事能力。一般說來，您是否樂見(歡喜見到)美國這項軍事援助?」結果發現：24.6%非常樂見，42.4%還算樂見，13.1%不太樂見，6.3%一點也 不樂見，9.7%沒意見，3.9%不知道。游盈隆表示，民意顯示，二十歲以上台灣人中， 六成七基本上樂見美國對台軍事援助，一成九不樂見。這項發現傳達了兩個訊息，一個是台灣主流民意熱烈歡迎重大台美軍事合作，另一個則是「疑美論」在台灣沒什麼市場。訪問期間是2024年10月13至15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。