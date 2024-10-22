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民眾黨主席柯文哲的父親柯承發目前重病住進加護病房，在押中的柯文哲被蔡壁如爆料上週五已去探視，且有人拿柯爸爸的病歷給他看，遭柯文哲胞妹柯美蘭狂噴「閉嘴」。民眾黨立委跟立院黨團主任陳智菡今（22）日都低調避談此事，僅強調現在照顧好柯爸爸最重要。民眾黨立院黨團今天在記者會中回應時事提問，媒體問到柯美蘭跟蔡壁如為了柯文哲探父一事隔空交火，立委張啓楷說：「現在我們最重要是把柯爸爸照顧好，其他我們現在都不要再講。台灣是很善良、尊重孝道的地方，一個老人家92歲生病了，把他照顧好，其他不要多談。」立委林國成也說柯文哲確實有依法申請探視父親，至於結果如何，要看北檢是不是尊重「孝道」二字。而蔡壁如所揭露的狀況，林國成強調他「毫無所悉，但也不要加以揣測」。而昨天才打臉蔡壁如資訊有諸多錯誤的黨團辦公室主任陳智菡，今也低調稱，「現在大家覺得最重要的是柯P可以有時間、有機會，在柯爸爸的重要時刻陪伴柯爸爸、柯媽媽，其他不必要的揣測都希望避免。」